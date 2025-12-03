¿Cuánto costarán los pisos protegidos del nuevo barrio del norte de Santiago?

Con los precios del metro cuadrado en venta por encima de los registrados en plena burbuja inmobiliaria y con los alquileres en máximos históricos, la Xunta ha apostado por desarrollar un nuevo barrio en el norte de Santiago. Al igual que se hizo con los polígonos de Vite o de Fontiñas en el pasado, en los próximos años está previsto que se levanten unas 3.000 viviendas en la zona de Mallou, al norte de la ciudad. Unas 2.400 (el 80%) serán protegidas. La Xunta confía en la iniciativa privada para promover la mayor parte de los nuevos edificios y sólo contempla construir directamente unos 420 pisos (el 20% de la vivienda de protección oficial total).

Pero desde junio de 2024 los precios tasados a los que se venden este tipo de inmuebles se han encarecido hasta un 30%. Vivenda justificó entonces la decisión en intentar garantizar la viabilidad de la vivienda protegida ante el alza de los costes de la construcción. Hasta ahora una de las principales razones que explican el bajo número de pisos protegidos es precisamente la escasa implicación del sector privado.

¿Cómo se determinan los precios?

El sistema diseñado por la Xunta establece diferencias según el municipio en el que se construyan las viviendas. Santiago -junto a Vigo, A Coruña, Ourense y Pontevedra- se sitúa en la zona de precios más altos. El siguiente factor que determina el coste que se pagará por cada piso viene marcado por los ingresos de la unidad familiar. Existen tres categorías, las viviendas de régimen especial, las de régimen general y las de régimen concertado. A principios de este año la administración autonómica incrementaba el tope de ingresos para que más familias pudiesen acceder a los diferentes tipos de vivienda de protección.

Plano cómo quedará el nuevo barrio en Mallou, el norte de la ciudad / ECG

Los ejemplos

En la categoría de régimen especial se encuentran los precios más bajos, 1.863 euros el metro cuadrado en el caso de Santiago. Un piso de unos 90 metros en la nueva urbanización de Mallou costaría 167.670 euros. Podría acceder a esta vivienda, por ejemplo, una pareja con un hijo con unos ingresos brutos anuales inferiores a 31.500 euros.

Las viviendas de régimen general son aquellas dirigidas a hogares con esas mismas características con unas rentas inferiores a 52.500 euros brutos anuales. En este caso el metro cuadrado en Santiago asciende hasta 2.019 euros. De este modo un piso de 90 metros llegaría a costar 181.710 euros.

Las viviendas protegidas de régimen concertado admiten compradores que tengan ingresos que supongan hasta 6,5 veces el Iprem. En el caso de una pareja con un hijo, la renta máxima permitida anual bruta de la unidad familiar puede alcanzar los 68.250 euros. Pero el precio del metro cuadrado también se incrementa sustancialmente y es ya muy similar al del mercado libre, 2.203 euros anuales. De este modo, un piso de 90 metros cuadrados se situaría en 198.270.

El precio medio

Según los datos del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, en el segundo trimestre de este año el coste del metro cuadrado en Santiago batió un récord al situarse en 2.210 euros. El Ministerio habla de un precio medio en el que se incluye tanto obra nueva como vivienda de segunda mano. Esta cantidad superaba el techo anterior, los 2.120 euros alcanzados a mediados de 2008, en plena burbuja inmobiliaria.

El cronograma

Por el momento se desconoce cuándo podrían empezar las obras de los nuevos pisos. El primer paso ha sido la redacción del Proxecto de interese autonómico (PIA) para o desenvolvemento residencial do SUD 1 Mallou. Actualmente en exposición pública, el documento establece un primer diseño de cómo se urbanizará la zona. «La previsión es que la aprobación definitiva se produzca a lo largo del 2026», explica la Consellería de Vivenda. Hasta entonces, la Xunta prevé que se vayan redactando ya los proyectos más concretos de urbanización. Habrá además que expropiar terrenos, una fase que no empezará hasta que no esté aprobada definitivamente el PIA. La Xunta no espera que pueda empezar a construirse hasta el año 2028.