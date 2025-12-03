Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Las elecciones en la USC implican el reemplazo en la Secretaría Xeral: una profesora de Derecho sustituye a Dulce Mª García

La actual secretaria xeral presenta su renuncia ya que forma parte del equipo de la candidata a rectora Maite Arias Flores

Diana Santiago tomará posesión este jueves 4 de diciembre

Diana Santiago es la nueva secretaria xeral de la USC.

Diana Santiago es la nueva secretaria xeral de la USC. / Santi Alvite

Lorena Rey

Lorena Rey

Santiago

La profesora del área de Derecho Administrativo, Diana Santiago Iglesias ocupará, desde este jueves 4 de diciembre, el cargo de secretaria xeral de la Universidade de Santiago (USC) luego de la renuncia de la actual, Dulce María García Mella. El motivo de su renuncia al cargo está motivada por su participación en la candidatura de Maite Flores Arias como secretaria xeral, una de las cinco mujeres que luchará por ganar las elecciones al rectorado de la institución compostelana el próximo mes de febrero.

El rector Antonio López agradeció a la licenciada en Matemáticas y en Derecho por la USC, García Mella «todo o seu traballo ao longo destes anos» y le desea «a maior das sortes no futuro».

¿Quién es la nueva secretaria xeral?

La que hasta ahora era a delegada del rector para Racionalización e Calidade Normativa dedicó su carrera investigadora al derecho local, servicios públicos, contratación administrativa y organización administrativa.

Ha realizado diversas estancias en centros de referencia internacional y participó de forma ininterrumpida, desde el comienzo de su carrera académica, en proyectos de investigación financiados a través de convocatorias públicas en régimen de concurrencia, tanto como investigadora principal como miembro del equipo de investigación.

Noticias relacionadas y más

Es autora de los libros Las sociedades de economía mixta como forma de gestión de los servicios públicos locales y La jurisprudencia y su función en el ordenamiento jurídico administrativo.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Así será el nuevo barrio del norte de Santiago: 6.000 vecinos y bloques de hasta 13 plantas
  2. El electricista que ilumina Santiago: «Calquera rúa do casco vello con luces de Nadal é máis bonita que unha de Vigo»
  3. Comparte unas fotos antiguas de su visita a Santiago y pide ayuda para encontrar la calle: 'Visité Compostela en 1981 y...
  4. Accidente en Santiago: los bomberos trabajan para liberar a posibles víctimas atrapadas en un coche volcado
  5. El pueblo gallego que se transforma y brilla con luz propia en Navidad: a poco más de una hora de Santiago
  6. Una cafetería de Santiago se cuela entre las mejores de Europa
  7. Sanmartín, sobre el cierre del túnel del Hórreo: 'É lamentable utilizar como medida de presión unha molestia á veciñanza
  8. Un rayo deja inoperativos los semáforos de Santiago y limita los accesos al túnel del Hórreo

Las elecciones en la USC implican el reemplazo en la Secretaría Xeral: una profesora de Derecho sustituye a Dulce Mª García

Las elecciones en la USC implican el reemplazo en la Secretaría Xeral: una profesora de Derecho sustituye a Dulce Mª García

Un estudio liderado desde Santiago por IDIS y Cimus destaca la precisión de una nueva técnica en el diagnóstico del alzhéimer

Así era Santiago hace 100 años: ‘Un viaje por Galicia’, pionera película, lo revive en el Museo do Pobo

Así era Santiago hace 100 años: ‘Un viaje por Galicia’, pionera película, lo revive en el Museo do Pobo

Agenda cultural: ¿Qué hacer hoy, 3 de diciembre, en Santiago?

Agenda cultural: ¿Qué hacer hoy, 3 de diciembre, en Santiago?

El Gaiás enciende su árbol de Navidad y abre 'Sueños de Argonauta'

El Gaiás enciende su árbol de Navidad y abre 'Sueños de Argonauta'

Xosé Manuel Villanueva: «La contribución de Darío en mis novelas es fundamental»

Xosé Manuel Villanueva: «La contribución de Darío en mis novelas es fundamental»

Puente La Reina volverá a abrir este mes tras una obra centrada en la accesibilidad

Puente La Reina volverá a abrir este mes tras una obra centrada en la accesibilidad

Sanmartín eleva el tono contra las «medidas de presión» de la Policía tras otro cierre en el túnel del Hórreo

Sanmartín eleva el tono contra las «medidas de presión» de la Policía tras otro cierre en el túnel del Hórreo
Tracking Pixel Contents