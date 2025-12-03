Las elecciones en la USC implican el reemplazo en la Secretaría Xeral: una profesora de Derecho sustituye a Dulce Mª García

La profesora del área de Derecho Administrativo, Diana Santiago Iglesias ocupará, desde este jueves 4 de diciembre, el cargo de secretaria xeral de la Universidade de Santiago (USC) luego de la renuncia de la actual, Dulce María García Mella. El motivo de su renuncia al cargo está motivada por su participación en la candidatura de Maite Flores Arias como secretaria xeral, una de las cinco mujeres que luchará por ganar las elecciones al rectorado de la institución compostelana el próximo mes de febrero.

El rector Antonio López agradeció a la licenciada en Matemáticas y en Derecho por la USC, García Mella «todo o seu traballo ao longo destes anos» y le desea «a maior das sortes no futuro».

¿Quién es la nueva secretaria xeral?

La que hasta ahora era a delegada del rector para Racionalización e Calidade Normativa dedicó su carrera investigadora al derecho local, servicios públicos, contratación administrativa y organización administrativa.

Ha realizado diversas estancias en centros de referencia internacional y participó de forma ininterrumpida, desde el comienzo de su carrera académica, en proyectos de investigación financiados a través de convocatorias públicas en régimen de concurrencia, tanto como investigadora principal como miembro del equipo de investigación.

Es autora de los libros Las sociedades de economía mixta como forma de gestión de los servicios públicos locales y La jurisprudencia y su función en el ordenamiento jurídico administrativo.