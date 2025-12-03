Un estudio liderado desde Santiago por IDIS y Cimus destaca la precisión de una nueva técnica en el diagnóstico del alzhéimer

Las tomografías PET de tau en el alzhéimer podrían transformar el diagnóstico y pronóstico de la enfermedad, según se desprende de un estudio internacional cofinanciado con fondos europeos y liderado desde Santiago por el investigador Alexis Moscoso Rial.

Reincorporado este año al Departamento de Medicina Nuclear y al Grupo de Imagen Molecular del Centro Singular de Investigación en Medicina Molecular y Enfermedades Crónicas de la USC y al Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago tras cinco años de formación postodoctoral en la Universidad de Gotemburgo, su trabajo acaba de ser publicado en Jama. Un trabajo en el que se analizaron imágenes de 6.514 participantes de trece países, demostrando que esta técnica permite detectar la patología tau en el cerebro que define el alzhéimer, así como identificar con mayor precisión a personas que están en riesgo de desarrollar una demencia.

Mejoras frente a otras pruebas

«Las herramientas de diagnóstico previas para la enfermedad, como las tomografías por emisión de positrones (PET) de amiloide, las pruebas de líquido cefalorraquídeo y, más recientemente, los análisis de sangre, han sido muy eficaces para detectar los primeros cambios cerebrales asociados», explica Moscoso.

«El problema de estas pruebas es que a menudo arrojan resultados positivos en personas que nunca llegan a desarrollar problemas de memoria», admite, hasta el punto de que «hay muchas personas ancianas sanas que muestran resultados anormales en estas pruebas, y la gran mayoría de ellas nunca experimentará demencia relacionada con el alzhéimer».

Frente a esas limitaciones, el PET de tau representa un avance importante. La tau es una proteína que forma parte del citoesqueleto neuronal y que, en el alzhéimer, adopta conformaciones anómalas y forma agregados patológicos. El PET de tau permite visualizar in vivo estos depósitos, ofreciendo una medida directa de la patología tau cerebral.

Potencial como biomarcador

Los resultados subrayan el potencial del PET de tau como biomarcador clave para determinar la gravedad del alzhéimer, guiar decisiones clínicas y optimizar el diseño de ensayos terapéuticos. La capacidad de distinguir entre personas con patología cerebral pero sin riesgo clínico y aquellas con alta probabilidad de progresión podría evitar tratamientos innecesarios y centrar los esfuerzos terapéuticos donde más se necesitan.

Ensayo clínico en el CHUS

El valor del PET de tau en otro conjunto de enfermedades neurodegenerativas conocidas como taupatías podrá evidenciarse además en un ensayo clínico, recientemente autorizado por el Comité de Ética y la Agencia Española del Medicamento, que estará liderado por la jefa de Servicio de Medicina Nuclear del Complexo Hospitalario Universitario de Santiago, Virginia Pubul, y cuya coordinación estará a cargo del neurólogo Anxo M. Minguillón. En él se realizarán estudios PET con un nuevo radiofármaco tau en un grupo de pacientes de toda Galicia con diferentes tipos de taupatías. Además del propio CHUS, entre los centros participantes se encuentran el Chuac, el Álvaro Cunqueiro, el CHU de Pontevedra, el Lucus Augusti y el CHU de Ourense.