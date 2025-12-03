El Gaiás enciende su árbol de Navidad y abre 'Sueños de Argonauta'

La Cidade da Cultura ofrece desde este martes en Santiago una programación de Nadal en el Gaiás, una propuesta abierta con la inauguración de una instalación llamada Sueños de Argonautas.

Entrada libre

Esta propuesta es obra de la arquitecta Nuria Prieto y convierte el hall del Museo Centro Gaiás en un paisaje hecho con materiales de reciclaje, esferas luminosas y corredores hinchables, una colorista zona presidida por el ya tradicional árbol de madera.

La instalación se construye con membranas de plástico reciclable e iluminación led, y es transitable en parte de su interior. El material sobrante de la construcción de las estructuras servirá para elaborar colectivamente adornos para el árbol de madera del Gaiás.

El conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude, José López Campos, encabezó el acto de apertura de esta propuesta en la Cidade da Cultura.

Horarios y visitas guiadas

Se puede ver de 11 horas a 20 h., con acceso libre y gratuito si bien hay horarios especiales de cara a los días 24 y 31 de diciembre, ya que entonces la instalación estará abierta solo hasta las 14 h.(y el 25 de diciembre y el 1 de enero, cierra).

Sueños de Argonautas acogerá visitas guiadas con su autora y también talleres para público familiar destinados a fabricar guirnaldas para el árbol y a construir una nueva estructura hinchable única. Pulsa en los enlaces para tener más información y reservar plaza.