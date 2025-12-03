Así afectará al transporte urbano de Santiago la huelga de autobuses convocada para este viernes
CIG, UGT y CCOO han anunciado un parón de cuatro jornadas para demandar un convenio colectivo "digno"
CIG, UGT y CCOO han anunciado este miércoles la convocatoria de cuatro jornadas de huelga para este mes de diciembre en el transporte de viajeros por carretera en toda la provincia de A Coruña en respuesta a la parálisis de la negociación y en demanda de un convenio colectivo "digno".
Según han concretado los representantes sindicales, el calendario de paros, acordado por las asambleas de trabajadores "de forma unánime", dará comienzo este viernes 5 de diciembre y continuará los días 12, 15 y 19 de este mes.
Como destacan, este parón "afectará a todo el servicio, excepto a la Compañía de Tranvías de A Coruña ya que dispone de convenio propio" y, además, añaden que "para darle más visibilidad a sus reivindicaciones", este viernes el personal también se movilizará delante de las estaciones de autobús de Santiago, A Coruña y Ferrol.
Por otro lado, desde los sindicatos explican que "en el caso de no producirse avances en la negociación", después de Navidad formularán la convocatoria de una huelga de carácter indefinido. "Hasta lograr un convenio digno, con subidas salariales decentes y una mejora real en las condiciones de trabajo", comentan.
¿Cómo afecta la huelga a Santiago?
En el caso de Santiago, el transporte público urbano de la capital gallega también se verá afectado por este parón que comenzará este viernes.
En este contexto, el Concello de Santiago ha dado a conocer los servicios mínimos aprobados para este 5 de diciembre.
En el anterior documento puedes consultar los servicios mínimos que el transporte urbano de la capital gallega realizará durante la jornada de huelga. Destacar que las líneas 12, 13 y C6 quedarán sin servicio.
Tachan a la Xunta de "inoperante" e "irresponsable"
La Confederación Intersindical Galega (CIG) ha tachado a la Xunta de "irresponsable" e "inoperante" por no ejercer el papel de mediador en el conflicto activo entre patronal y trabajadores de las empresas de autobús antes del inicio de la huelga del servicio de transporte .
Por su parte, desde CCOO desde CCOO han destacado que el sector del transporte de viajeros necesita "mano de obra" y que, por las condiciones del trabajo, la gente joven no se ve atraída por este empleo. Además, han recalcado que por esta falta de trabajadores, muchos conductores de autobús se ven obligados a doblar turnos, desembocando en la frustración de un sector que luego "pagan" los usuarios del transporte público.
