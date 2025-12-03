Aterrizan en Santiago las fresas con chocolate "más famosas y virales del mundo"

El fenómeno de las fresas "más famosas del mundo" llega este viernes 5 de diciembre a Santiago. La Fresería, la joven cadena de franquicias especializada en los virales vasitos de fresas fescan con chocolate y todo tipo de toppings, prepara la apertura de su primer local en la capital gallega.

Nacida a partir de un pequeño local en Madrid, La Fresería se ha convertido en uno de los fenómenos virales y gastronómicos del momento. Tras una rápida expansión, la franquicia suma ya más 20 establecimientos en ciudades como Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla o Málaga, y pronto también en Santiago y en Vigo, y fuera de España en Lisboa o París.

Infinidad de salsas y 'toppings'

Partiendo de las clásicas fresas con chocolate, la idea de Alejandro Fernández (Córdoba) y Gonzalo Barreno (Madrid) se fundamenta en una idea sencilla y muy "instagrameable": un vaso de fresas frescas 100% nacionales (existen tres tamaños de recipiente) que el cliente personaliza a su gusto.

La Fresería abre este viernes en Santiago su primer local en Galicia / Cedida

Para ello, pueden añadirse diferentes salsas (chocolate con leche y avellanas, chocolate negro, chocolate blanco, lotus, nata montada, crema de leche condensada, oreo, pistacho o dulce de leche) y una lista casi interminable de toppings: crumble de pistacho, crumble de oreo, crumble de lotus, ositos de gominola, marshmallows, cookie dough, coco rallado, galletas Dinosaurus, nueces, lacasitos, brownie de lacasitos, kinder bueno blanco o miel sacada directamente del panel.

Todo esto preparado al momento en un mostrador de lo más visual, pensado especialmente para compartir la experiencia en Instagram o TikTok a la vez que endulzamos el paladar.

¿Dónde estará en Santiago?

El primer local de La Fresería en la capital gallega, y en Galicia en general, abrirá sus puertas este viernes 5 de diciembre a las 17.00 horas en la rúa de Caldeirería, 12.