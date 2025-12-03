Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Aterrizan en Santiago las fresas con chocolate "más famosas y virales del mundo"

Con más de una veintena de locales por toda España, se han convertido en uno de los fenómenos gastronómicos del momento

Santiago

El fenómeno de las fresas "más famosas del mundo" llega este viernes 5 de diciembre a Santiago. La Fresería, la joven cadena de franquicias especializada en los virales vasitos de fresas fescan con chocolate y todo tipo de toppings, prepara la apertura de su primer local en la capital gallega.

Nacida a partir de un pequeño local en Madrid, La Fresería se ha convertido en uno de los fenómenos virales y gastronómicos del momento. Tras una rápida expansión, la franquicia suma ya más 20 establecimientos en ciudades como Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla o Málaga, y pronto también en Santiago y en Vigo, y fuera de España en Lisboa o París.

Infinidad de salsas y 'toppings'

Partiendo de las clásicas fresas con chocolate, la idea de Alejandro Fernández (Córdoba) y Gonzalo Barreno (Madrid) se fundamenta en una idea sencilla y muy "instagrameable": un vaso de fresas frescas 100% nacionales (existen tres tamaños de recipiente) que el cliente personaliza a su gusto.

Para ello, pueden añadirse diferentes salsas (chocolate con leche y avellanas, chocolate negro, chocolate blanco, lotus, nata montada, crema de leche condensada, oreo, pistacho o dulce de leche) y una lista casi interminable de toppings: crumble de pistacho, crumble de oreo, crumble de lotus, ositos de gominola, marshmallows, cookie dough, coco rallado, galletas Dinosaurus, nueces, lacasitos, brownie de lacasitos, kinder bueno blanco o miel sacada directamente del panel.

Todo esto preparado al momento en un mostrador de lo más visual, pensado especialmente para compartir la experiencia en Instagram o TikTok a la vez que endulzamos el paladar.

@lafreseria.es

📣 SANTIAGO DE COMPOSTELA, ¡las fresas más famosas del mundo aterrizan este viernes 5 de diciembre!🍓💃 Prepárate para saborear el sabor intenso de nuestras fresas frescas con toppings y salsas nunca antes vistos 🤤🍫 Nos vemos a partir de las 17:00h en📍C/ da Caldeireria, 12. ¡No llegues tarde que vuelan! 🍓🏃‍♀️

♬ APT. - ROSE

¿Dónde estará en Santiago?

El primer local de La Fresería en la capital gallega, y en Galicia en general, abrirá sus puertas este viernes 5 de diciembre a las 17.00 horas en la rúa de Caldeirería, 12.

