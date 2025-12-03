Luz Casal anuncia un concierto en Santiago con entradas desde 50 euros

Luz Casal dará un concierto en Santiago el jueves 26 de marzo de 2026 en Santiago (20.30 horas), con entradas a la venta desde 50 euros a partir de las 11 horas del jueves 4 de diciembre. Esta fecha está dentro de una gira llamada Me voy a permitir.

Nuevo disco

El regreso de Luz Casal a Compostela se enmarca dentro de una gira basada un nuevo disco que lleva por título Me voy a permitir, un trabajo que pondrá en escena en el Palacio de Congresos. Ese disco está a la venta desde el pasado 28 de noviembre igual en digital que en vinilo, CD o cassette (sí, enterrado formato que vive hoy un repunte ayudado por la nostalgia y la singularidad cool de la era analógica).

Temas nuevos como ¿Qué has hecho conmigo? o Todo cambia, son parte de la primera tacada de singles de este nuevo cancionero para quien va camino de la doble decena de trabajos editados.

Santiago suele formar parte de la agenda de sus giras, de hecho, así fue durante la presentación en vivo de su anterior álbum, Las ventanas de mi alma,

Banda curtida

Luz Casal vuelve a la capital gallega en 2026 acompañada por una banda formada por Tino di Geraldo, Jorge F. Ojea, Peter Oteo, JM Baldoma (Baldo) y Borja Montenegro, parte de una agenda de conciertos que ofrece otras fechas en Galicia, ya que actúan el próximo 26 de febrero en el Teatro Afundación, Vigo; y el sábado, 11 abril de ese mismo 2026, en el Palacio de la Ópera, A Coruña.

Premios

Luz Casal, galardonada con el Premio Nacional de Músicas Actuales 2013, concedido por el Ministerio de Cultura, es de las pocas artistas de nuestra escena pop capaz de acudir con frecuencia a Francia para cantar en buena parte de sus grandes ciudades, es más, en 2023, el Gobierno galo le concedió la distinción de Comendadora de las Artes y las Letras, la máxima condecoración artística de esa tierra vecina.