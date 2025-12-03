Anuncia un pacto sobre el cronograma de la RPT
Optimismo de Sanmartín para un acuerdo con policías y bomberos tras los avances en la negociación
La alcaldesa asegura que existe "unanimidade sindical" en el cronograma para la elaboración de una RPT, mientras sigue sin haber pacto por el precio de las horas extra
La alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, se declaró "optimista" este miércoles con la posibilidad de llegar a un acuerdo con policías y bomberos para desbloquear el conflicto que mantiene estos servicios bajo mínimos desde hace más de un mes por la negativa del personal a realizar horas extra. En la última reunión, celebrada esta mañana, se produjeron avances en uno de los puntos de desencuentro: la elaboración de una Relación de Puestos de Trabajo (RPT) del Concello con evaluación de dichos puestos para incrementar y convertir en fija la cuantía que perciben los efectivos por nocturnidad y festividad en el complemento específico.
Sanmartín indicó que existe "unanimidade sindical" en la aceptación del cronograma propuesto para esta tarea, que implica iniciarla este mismo mes, se establece como plazo máximo su entrada en vigor en noviembre de 2026 y tendrá efecto retroactivo desde el 1 de enero. "Este é o camiño", declararon fuentes de UGT, que confirmaron a este diario el pacto sobre este punto.
Sin acuerdo en el aumento de las horas extra
Por el momento, no existe acuerdo sobre el incremento del precio de la hora extraordinaria, el otro punto de fricción entre Raxoi y los sindicatos. La alcaldesa hizo públicas las cifras con las que están negociando y aseguró que "non é verdade e que a proposta de suba supoña 1 céntimo de aumento" y que "a lexislación non establece que para o persoal funcionario as compensacións por servizos extraordinarios teñan que ser equivalentes ás retribucións ordinarias", con lo que "estase cumprindo co acordo regulador" que tiene el Concello con el personal.
Partiendo de esta base, ofreció los cálculos de Raxoi, que fijan en 21,81 euros el precio de la hora ordinaria. En la actualidad, Sanmartín reveló que el precio de la hora extraordinaria diurna actual es de 18,90 euros; la nocturna 23,63 euros; la festiva, 28,35 euros; y la nocturna festiva 33,08 euros. Con la propuesta del gobierno local de aumentar un 20 %, los valores serían de 22,68 €, 28,36 €, 34,02 € y 39,70 € respectivamente. La alcaldesa cifró en 783 euros la media mensual de lo que percibe por este concepto un policía o un bombero e indicó que con el incremento serían 940 euros. Con todo ello, valoró que "estamos falando de cantidades importantes".
La regidora también anunció que la próxima semana habrá un nuevo encuentro con los sindicatos, a la que espera que asistan todos después de que CCOO se descolgara de la reunión anterior y sus representantes hayan acudido a la celebrada hoy. "No complemento específico, hai un avance substancial. Na suba do pagamento por horas extra, tentaremos chegar a un acordo", indicó.
Cuatro bomberos interinos
Sanmartín estuvo acompañada por Xosé Antón Freire, coordinador general del Concello, que anunció que se incorporarán de manera inminente, entre este mes y el próximo, cuatro bomberos interinos. Además, están por convocar 12 plazas en este cuerpo y 15 en la Policía Local.
A largo plazo, la alcaldesa explicó que trabajan en la elaboración de un reglamento que contemple el nuevo parque comarcal y que aprovecharía las excepciones contempladas en la ley a la tasa de reposición para los efectivos de extinción de incendios con el propósito de aumentar personal.
