Agenda cultural: ¿Qué hacer hoy, 3 de diciembre, en Santiago?

CIENCIA. El Aula Magna de la Facultad de Química de la Universidade de Santiago acoge, a las 13 horas, con entrada libre, una charla titulada Sexo, drogas y salud: la verdad sobre el ChemSex, conferencia impartida por Pamela Cabarcos Fernández, investigadora del Instituto de Ciencias Forenses (Incifor). La ponente es autora de más de 40 publicaciones científicas y coautora de varios capítulos de libros científicos, aparte de coordinar la sección de Toxicoloxía Forense de la Asociación Española de Toxicoloxía (Aetox).

La investigadora Pamela Cabarcos Fernández / USC

La Cidade da Cultura enciende su árbol de Navidad y zona paralela

La Cidade da Cultura ofrece una programación de Nadal en el Gaiás, una propuesta abierta ayer con la inauguración de una instalación llamada Soños de Argonautas. Esta propuesta es obra de la arquitecta Nuria Prieto y convierte el hall del Museo Centro Gaiás en un paisaje hecho con materiales de reciclaje, esferas luminosas y corredores hinchables, una colorista zona presidida por el ya tradicional árbol de madera.

Pilar Casal Valiño presenta el premiado libro ‘Ser humanos’

LETRAS. La librería Couceiro recibe, a las 19:30 h. a la autora lucense Pilar Casal Valiño, que presenta Ser humanos, libro editado por Galaxia y galardonado con el premio Ramón Piñeiro de Ensaio 2024. Acompaña a la autora, Víctor F. Freixanes, escritor y académico de la RAG. Casal Valiño se licenció en Derecho en la Universidad Complutense de Madrid, ingresó por oposición en el cuerpo de Técnicos Superiores de Administración y tuvo varios puestos de responsabilidad en el sector público y privado.

La autora lucense Pilar Casal Valiño / Cedida

Núñez Seixas y ‘Embajadores en el infierno’

DOS CITAS DE CINE. El salón de actos de la Facultad de Filosofía (USC) propone, a las 18 h., un pase gratuito de Embajadores en el infierno (1956), película de José María Forqué, que presenta el profesor Xosé Manoel Núñez Seixas, catedrático de Historia Contemporánea. Y el Cineclube Compostela da Plácido, de Berlanga, gratis (21:30 h.) en el CSC O Pichel.