Santiago
Puente La Reina volverá a abrir este mes tras una obra centrada en la accesibilidad
Se han invertido 493.000 euros y los trabajos se han ejecutado en los últimos cinco meses
La alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, y el concelleiro de Obras, Xesús Domínguez, visitaron ayer la Rúa Puente la Reina tras la reurbanización a la que ha sido sometida. La calle volverá a abrir al tráfico este mes tras una obra que se empezó a ejecutar en junio y que contó con una inversión de 493.000 euros.
La regidora destacó las mejoras en accesibilidad y funcionalidad con acciones como la «mudanza dos pavimentos, sobre todo un ancheamento das beirarrúas». Además, se han cambiado las redes de suministros y se han plantado árboles para generar una franja verde «máis ordenada».
«Transformación importante» de Santiago
La alcaldesa añadió que la culminación de estos trabajos llega en un momento de «transformación importante de Santiago de Compostela», con obras en ejecución como las de García Lorca o Pontepedriña; y otros proyectos en marcha como el conector central o los previstos en el noroeste con el plan Horizonte Compostela.
- El electricista que ilumina Santiago: «Calquera rúa do casco vello con luces de Nadal é máis bonita que unha de Vigo»
- Comparte unas fotos antiguas de su visita a Santiago y pide ayuda para encontrar la calle: 'Visité Compostela en 1981 y...
- Así será el nuevo barrio del norte de Santiago: 6.000 vecinos y bloques de hasta 13 plantas
- Accidente en Santiago: los bomberos trabajan para liberar a posibles víctimas atrapadas en un coche volcado
- El pueblo gallego que se transforma y brilla con luz propia en Navidad: a poco más de una hora de Santiago
- Una cafetería de Santiago se cuela entre las mejores de Europa
- Esta cadena de pizzerías, con local en Santiago, se sitúa entre las tres mejores del mundo y la primera de España
- Casi 7.000 compostelanos viven con menos de 625 euros al mes: 'Este lunes empiezo mi primer trabajo desde que llegué a Galicia