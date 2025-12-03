Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Santiago

Puente La Reina volverá a abrir este mes tras una obra centrada en la accesibilidad

Se han invertido 493.000 euros y los trabajos se han ejecutado en los últimos cinco meses

Roi Prieto Maceira

Manu López

Manu López

Santiago

La alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, y el concelleiro de Obras, Xesús Domínguez, visitaron ayer la Rúa Puente la Reina tras la reurbanización a la que ha sido sometida. La calle volverá a abrir al tráfico este mes tras una obra que se empezó a ejecutar en junio y que contó con una inversión de 493.000 euros.

La regidora destacó las mejoras en accesibilidad y funcionalidad con acciones como la «mudanza dos pavimentos, sobre todo un ancheamento das beirarrúas». Además, se han cambiado las redes de suministros y se han plantado árboles para generar una franja verde «máis ordenada».

Sanmartín y Domínguez, en la visita a Puente la Reina

Sanmartín y Domínguez, en la visita a Puente la Reina / Jesús Prieto

«Transformación importante» de Santiago

La alcaldesa añadió que la culminación de estos trabajos llega en un momento de «transformación importante de Santiago de Compostela», con obras en ejecución como las de García Lorca o Pontepedriña; y otros proyectos en marcha como el conector central o los previstos en el noroeste con el plan Horizonte Compostela.

