Sanmartín eleva el tono contra las «medidas de presión» de la Policía tras otro cierre en el túnel del Hórreo

El conflicto por la negativa de policías y bomberos a realizar horas extra desde hace más de un mes provocó durante la madrugada del martes el cierre nocturno del túnel del Hórreo por falta de efectivos, un hecho que se repite por segunda vez en menos de una semana. Como consecuencia, el caos se desató a primera hora en la circulación de entrada y salida de la capital gallega. Este nuevo incidente produjo también un endurecimiento del mensaje por parte de la alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, que cargó contra el personal por negarse a prestar el servicio. «É lamentable que se utilice como medida de presión unha molestia clara á veciñanza», declaró.

Después de que la pasada madrugada del jueves, este acceso vital permaneciera cerrado por primera vez durante toda la noche al no contar con el personal suficiente para poder garantizar la seguridad en la vía, ayer aquellos que necesitaban entrar o salir de Santiago por los accesos del sur de la ciudad, se vieron sorprendidos por interminables caravanas de coches que buscaban una alternativa para poder llegar a sus destinos debido a este nuevo corte. Puntos como la rotonda de la Galuresa de Pontepedriña, la Rúa do Hórreo o la Rúa de O Restollal fueron lugares de paso obligado hasta la reapertura del túnel a las 8.00 horas.

«Non ten lóxica ningunha»

En un acto a media mañana, Sanmartín consideró que «non ten lóxica ningunha» que los efectivos se nieguen a realizar el control necesario para mantener el túnel en funcionamiento «nun momento en que se está negociando, mesmo nun momento en que unha das organizacións sindicais, que ten bastante relevancia neste conflito, non acudiu á última mesa de negociación» -en referencia a Comisiones Obreras-.

Para su plena operatividad, el túnel se rige bajo unos protocolos de seguridad que implican un control permanente desde la sala de pantallas de la Policía Local. No todos los agentes tienen la formación necesaria para realizar esta función, en concreto Sanmartín apuntó que son doce. «Pode haber dúas ou tres persoas que estean de baixa, pero logo hai outro número ao que se solicita que poida estar e nestes momentos hai un colectivo que se está negando a realizar eses servizos que viñan efectuando até o de agora», afirmó. Ahondando en las causas del cierre del túnel, valoró que «hai cuestións relacionadas coas quendas e temas que teñen que ver coa reorganización do servizo», pero en cualquier caso, insistió en que «cando hai unha negativa a facelo por parte de distintos efectivos, o que se produce é un dano á veciñanza».

Respuesta sindical

Tras conocer la reacción de la alcaldesa, fuentes de Comisiones Obreras, el sindicato con mayor representación entre el personal, señalaron que «puideron ser unhas declaracións desafortunadas sen analizar o fondo da situación e pode estar equivocada». En esta línea, recordaron que «o túnel pecha cando non se pode garantir a seguridade dos usuarios por falla de efectivos», por lo que subrayan que los cortes «non responden a ningún tipo de medida presión».

Sanmartín también reveló que este miércoles está prevista una nueva reunión en la que se tratará la elaboración de una nueva Relación de Puestos de Trabajo (RPT) del Concello con valoración de plazas. Para esta tarea, se contará con la asistencia de un grupo de trabajo de la USC. La regidora recordó que esta tarea es «necesaria» para satisfacer las demandas de policías y bomberos relativas al complemento específico, por lo que espera que acudan todos los sindicatos. «Creo que é un bo punto de partida», destacó. Fuentes de CCOO, que se había descolgado del anterior encuentro por rechazar la propuesta de Raxoi, confirmaron a este diario que sí asistirán a la cita de hoy, ya que «a vontade do sindicato é a negociación».

Críticas de la oposición

Por su parte, el PP cargó contra el gobierno local y exigió una «solución urxente ante os reiterados e inadmisibles peches do túnel do Hórreo». El edil José Ramón de la Fuente subrayó que «cada día é máis evidente que Goretti Sanmartín nin sabe, nin pode, polo que está a facerlle moito dano a Santiago coa súa neglixente e irresponsable forma de dirixir a cidade e que está a poñer en risco a vida dos santiagueses».

El concelleiro no adscrito, Gonzalo Muíños, señaló que el nuevo cierre del túnel «demostra que Sanmartín volveu mentir a toda a cidadanía», ya que en la primera ocasión Raxoi lo achacó a una situación sobrevenida, y ahora «demóstrase que é por falta de efectivos». Para Muíños, «esta crise débese a unha neglixente xestión dos recursos humanos».