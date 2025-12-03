Así era Santiago hace 100 años: ‘Un viaje por Galicia’, pionera película, lo revive en el Museo do Pobo

El Museo do Pobo Galego albergo este martes en Santiago la presentación de la película restaurada Un viaje por Galicia, dirigida en 1929 por Luis R. Alonso, centrada en la provincia de A Coruña. La proyección de este filme mudo fue acompañada con música en directo a cargo del cuarteto de cuerda Novecento, presentado por el director de orquesta y pianista Maximino Zumalave.

Música

Se puntuó el pase de esta película documental que muestra muchos rincones del Santiago de hace un siglo, con obras musicales creadas por compositores que vivieron la época de dicho rodaje, piezas de José Arriola, Eduardo Rodríguez Losada, Andrés Gaos o Luis Brage.

La restauración de la película mostrada ahora en el Museo do Pobo se hizo a partir de copias originales en celuloide conservadas en los archivos audiovisuales de la Filmoteca Nacional de España gracias al soporte de la Deputación da Coruña, por medio de al Filmoteca de Galicia.

Presencia institucional

Este acto especial en Santiago alrededor de Un viaje por Galicia, contó con la participación de Valentín González Formoso, presidente de la Deputación da Coruña; Concha Losada, presidenta del Patronato del Museo do Pobo; y José Luis Castro de Paz, catedrático de Comunicación Audiovisual y Publicidad de la USC, entre más personas asistentes a esta cinéfila sesión.

Una película de gran valor

Según el catálogo de películas del Ministerio de Cultura, Un viaje por Galicia, se rodó en 35 milímetros en B/N y fue realizada para ser exhibida en la Exposición Iberoamericana de Sevilla de 1929 como idea producida por las cuatro Diputaciones de Galicia para ofrecer "una visión turística de la región".

Rodada en los meses de julio y agosto de 1929, se exhibió a primeros de diciembre en Madrid en pase privado sin un montaje definitivo y semanas después, al fallecer su director, Luis R.Alonso, estaba su montaje pendiente, labor que se hizo "dos años después por un grupo de escritores y artistas" de cara a un estreno "en febrero de 1932 en Pontevedra y Vigo".

Y ya en 1991, añaden en la ficha online del Ministerio de Cultura, "la restauró la Filmoteca Española y el Centro Galego de Artes da Imaxe (CGAI), incorporando una banda musical compuesta por Nani García, e interpretada por García (piano), Bernardo Martínez( flauta) e Ildefonso Rodríguez (clarinete bajo)".

Parte del público presente en este pase en Santiago. / Cedida

Único largometraje documental de la Galicia de la preguerra

Según la ficha de la Filmoteca de Galicia (antes CGAI), organismo que tiene como director a Jaime Pena, desde hace un año: "É a única longametraxe documental da Galicia da preguerra. Hoxe en día o seu valor testemuñal e histórico é indubidable. A contemplación das arquitecturas desaparecidas, as mutacións na morfoloxía urbana, os contrastes entre o medio rural e a burguesía que paseaba polos balnearios, supoñen unha auténtica viaxe ao pasado dunha Galicia en grande medida xa desaparecida".