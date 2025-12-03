Santiago supera los 100.000 habitantes: se dispara la población de nacionalidad extranjera

El dato de población en Santiago aumentó en 1.351 habitantes durante 2024 y se situó en 100.842 personas, un incremento que se debió especialmente al número de extranjeros, cuyo registro superó las 8.200 personas (8.233). Así lo refleja el Censo Anual de Población de 1 de enero de 2025 publicado este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE), un balance de periodicidad anual a partir de datos administrativos.

Del total de residentes en la capital gallega a 1 de enero de este año, 92.609 tenían nacionalidad española y 8.233 nacionalidad extranjera. Respecto al año anterior, el número de personas de fuera de España se incrementó un 17,4% (7.013 a 1 de enero de 2024). Además, si comparamos el último dato con los números del año 2021, la población extranjera en Compostela se disparó un 60%: de 5.141 en 2021 a 8.233 en 2025.

Balance de los últimos años

En términos generales, la secuencia de datos de población en la capital gallega en los últimos cinco años es la siguiente: 100.842 en 2025; 99.491 en 2024; 98.716 en 2023; 98.058 (2022); y 97.798 (2021). De esta forma, es la primera vez que Santiago supera la barrera de los 100.000 habitantes una vez cerrado el Censo Anual de Población -ya en el primer semestre de 2024 el dato se situaba en 100.387 personas- , lo cual pone de manifiesto el constante incremento poblacional que dibuja la capital gallega en los últimos 20 años. En 2005, con 92.298 habitantes, el censo de Santiago marcó el dato más bajo en lo que va de siglo; desde entonces la cifra ha engordado en más de 8.000 personas.

Más de 24.000 habitantes tienen 65 años o más

Además, los registros publicados por el INE reflejan que, a 1 de enero de 2025, en la capital gallega residen 46.993 hombres y 53.849 mujeres. Además, de los 100.842 habitantes que marca la estadística, un total de 16.294 personas tienen 19 años o menos y un total de 24.228 tienen 65 años o más (el 24%).

Venezuela, Pérú, Colombia...

Asimismo, los extranjeros más numerosos a 1 de enero de 2025 fueron los residentes procedentes de Venezuela (1.249), Perú (957) y Colombia (950). Le siguen los brasileños (435), los italianos (414) y los marroquíes (314).

Lugo también supera los 100.000 habitantes

En cuanto a la comparativa entre las siete grandes ciudades de la comunidad gallega, teniendo en cuenta el último informe del INE, Santiago ocupa el cuarto lugar, con 100.842 habitantes, por delante de Lugo, que se sitúa en el quinto puesto, tras superar también la cifra redonda de los 100.000 habitantes (100.071). Mientras, el top 3 lo componen Vigo, con 295.735 habitantes, A Coruña (251.277) y Ourense (105.609).

¿27 concejales en 2027?

Ante este escenario, la consolidación del padrón municipal por encima de los 100.000 habitantes podría tener efecto en el tamaño de la Corporación municipal, que aumentaría en dos representantes, pasando de 25 a 27 concejales en las próximas elecciones municipales, en 2027.