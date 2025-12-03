Xosé Manuel Villanueva: «La contribución de Darío en mis novelas es fundamental»

«Me identifico con un zahorí: uso un medio antiguo, como la literatura, para acceder a lo esencial». Así se describe Xosé Manuel Villanueva en sus redes sociales, quizá jugando con el doble sentido del vocablo zahorí, quien es capaz de hallar manantiales y/o quien descubre gracias a una mirada perspicaz lo que otras personas no aprecian. Por ello, el autor de La gratitud de los delfines, novela presentada este martes en un acto del Ateneo celebrado en Santiago, en la sede de Afundación en la Rúa do Vilar, dice ser «más lector que escritor».

"El narrador esté al servicio de los personajes"

Y añade Xosé Manuel Villanueva en charla con EL CORREO GALLEGO: «Creo que para escribir hay que leer mucho y a estas alturas, ya he ido decantando mi estilo... Cada vez busco más una escritura sencilla, busco trabajar más los personajes. Mi referente actual es más el teatro que la narrativa porque busco que el narrador esté al servicio de los personajes, pero construyo los textos para que sean novelas», matiza al indicar que entrega su esfuerzo a la novela, no al teatro.

Xosé Manuel Villanueva (Lugo, 1959) fue teniente de alcalde del Concello de Santiago entre 1991 y 1999, gerente del Consorcio y de la Universidad de Santiago. Y en el ámbito de las letras, La gratitud de los delfines (Ediciones Withby) es ya su sexta novela.

Xosé Manuel Villanueva y su hermano Darío, en la Rúa do Vilar. / Jesús Prieto

Santiago y Suecia

Situada en los años 90, La gratitud de los delfines narra la historia de dos personajes amigos desde la infancia, Víctor y Magda, él periodista en Santiago; y ella licenciada en Medicina que cursa su tesis doctoral en Estocolmo.

«Trabajo siempre en función de las experiencias temporales que he vivido, no me interesa tanto escribir sobre el momento presente... Situar parte de la trama en Santiago es una idea que llega de forma natural porque, quieras o no, el contexto de tu vida te proporciona muchas referencias de seguridad para hacer ficción... He visitado Estocolmo y he conocido a muchas personas que han estado por allí y han vivido la misma experiencia que la protagonista».

«La acción de esta novela transcurre durante seis meses y esas dos áreas, esos dos contextos, le dan luz a la historia», dice Xosé Manuel Villanueva antes de aludir a su rol lector.

Darío Villanueva, Xosé Manuel Villanueva y José Manuel González Herrán. / Jesús Prieto

Gustos literarios

«Dentro de la literatura de narración, igual me gusta Proust, que Borges o Graham Greene, pero lo que más me gusta leer no es lo que más me gusta escribir», apunta quien este martes contó en la presentación con la compañía de Darío Villanueva, ex rector de la USC y académico; y de José Manuel González Herrán, directivo del Ateneo; y así resume la complicidad con su hermano. «Como Darío tiene un gran conocimiento del mundo de la literatura, es un sparring habitual para testear cosas y sus contribuciones en mis novelas son fundamentales».