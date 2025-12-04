El arzobispo de Santiago reivindica el hallazgo de Carro Otero en 1985 que avala a O Grove como ‘Porta Xacobea’

El hallazgo realizado hace casi cuatro décadas por el recordado profesor José Carro Otero (Santiago; 1942-2021), una moneda medieval descubierta en el yacimiento de Adro Vello (O Grove), centra el nuevo folleto divulgativo presentado ayer en Santiago por el Arzobispado en un acto en el que participó el titular de la Mitra, monseñor Francisco José Prieto, el historiador Bruno Padín y el secretario xeral da Lingua, Valentín García. La pieza, una moneda de vellón datada en el reinado de Fernando II y con la representación iconográfica más antigua conocida de la traslación del Apóstol Santiago, refuerza la importancia histórica del litoral grovense como puerta natural a la ría de Arousa.

El arzobispo de Santiago abrió el acto destacando la relevancia del trabajo histórico y arqueológico en Galicia, aunque a menudo no tenga un retorno inmediato: «Son traballos que non sempre son moi lucidos, pero logo locen cando aparecen conclusións que nos desvelan esa nosa historia que semella un mosaico ao que lle faltan teselas», señaló.

El prelado subrayó también que la tradición de la llegada del Apóstol está profundamente vinculada a la identidad gallega: «É a nosa historia, a nosa orixe, e tamén a historia dunha terra concreta: O Grove, a súa ría, a súa apertura ao mar».

El historiador Bruno Padín, autor del folleto ‘O Grove, Porta Xacobea’, recordó los detalles del descubrimiento de la moneda en 1985, cuando una estudiante de la Universidade de Santiago la encontró en una palada de arena durante una excavación dirigida por Carro Otero. «Os especialistas déronse conta de inmediato de que estaban ante un achado esencial dentro da historia numismática medieval», explicó. El valor de la pieza es extraordinario porque constituye la representación más antigua del traslado del Apóstol desde Jerusalén a Galicia.

«No reverso da moeda aparece o corpo do Apóstolo deitado na embarcación, acompañado por Atanasio e Teodoro… é unha imaxe única», detalló.

También incidió en la importancia de este yacimiento: «Adro Vello é un dos xacementos máis importantes do noroeste peninsular, cunha vila romana, unha fábrica de salgadura e séculos de ocupación continuada», afirmó.

Por su parte, Valentín García puso el foco en la necesidad de divulgar el hallazgo más allá de Galicia. «Acharmos unha moeda así é un feito importante pola información que revela», afirmó.

«Estou segurísimo de que esta moeda é un testemuño singular, pero non único, de toda a actividade, do comercio, da salgadura e das peregrinacións que pasaron por aquí», manifestó, antes de declarar que «debemos traducir este folleto a moitas linguas para que quen nos visite saiba que en Adro Vello teñen un lugar que descubrir, un lugar polo que seguramente pasou aquela barca de pedra camiño de Iria Flavia».

En el cierre del acto, el arzobispo animó a seguir investigando y divulgando la historia jacobea.