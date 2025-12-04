La Cabra Mecánica anuncia un concierto en Santiago

La Cabra Mecánica dará un concierto en Santiago el sábado 17 de octubre de 2026 en la Sala Capitol con su líder habitual al frente, Lichis, que tiene además una carrera paralela en solitario y como parte de otros proyectos. Las entradas aún no están a la venta.

Más 25 años

Tras celebrar en 2022 y 2023 los 25 años desde la publicación de su primer disco con una gira conmemorativa, La Cabra Mecánica volverá a la capital de Galicia en 2026 para repasar una carrera de pop rock con ecos de otros estilos, como el blues o la rumba, de hecho, ese último estilo está detrás de uno de sus mayores éxitos, La lista de la compra, grabado con la añorada María Jiménez.

Documental

Durante el presente 2025, se lanzó Canciones y maquetas (1993–1997), un trabajo sobre Lichis y la citada banda. Además, La Cabra Mecánica centran Antihéroe, documental dirigido por Marc de la Varga y estrenado en la Sección Oficial Nacional del Festival In-Edit (Barcelona).

Lichis, curtido músico, es el apodo de Miguel Ángel Hernando, que nació en Barcelona, pero se asentó en la escena musical madrileña como autor y líder de una banda que llegó a tener eco multiventas, época dorada que ahora late de nuevo por el efecto nostalgia y canciones que sobrevive al paso del tiempo.

Crece la lista de conciertos en 2026

Antes de ese anuncio, se confirmó que Luz Casal dará un concierto en Santiago el jueves 26 de marzo de 2026, con entradas ya a la venta desde 50 euros. Esta fecha está dentro de una gira llamada Me voy a permitir, un trabajo que pondrá en escena en el Palacio de Congresos. Ese disco está a la venta desde el pasado 28 de noviembre igual en digital que en vinilo, CD o cassette.