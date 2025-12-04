La Catedral de Santiago pone en marcha un servicio de traducción simultánea de misas con IA

La Catedral de Santiago está implementando un servicio de traducción simultánea, dirigido a los fieles y visitantes extranjeros que participan en las diferentes Misas del Peregrino que se celebran. Este servicio consiste en una aplicación de teléfono móvil que, apoyándose en la inteligencia artificial, va traduciendo en tiempo real todo el contenido de la misa celebrada en el altar mayor, sin interferir en el acto ni alterar la solemnidad del entorno. Gracias a esta app, se puede seguir la misa con traducción digital, en texto y audio.

Este servicio ya funciona desde una app gratuita, disponible en App Store y Google Play, y ofrece dos modos de uso, uno en "modo lectura", con el texto traducido en pantalla (modo claro u oscuro), y otro en modo audio, con voz natural. Solo requiere un móvil y unos auriculares comunes, sin instalaciones adicionales.

Características de la aplicación

El sistema actúa con un algoritmo propio de compresión y sincronización inteligente, que analiza los silencios naturales del habla y los adapta automáticamente, de manera que se pueda reducir la latencia de las traducciones, haciendo que lleguen casi al mismo ritmo que la voz original y aumentar la fluidez y naturalidad de los discursos traducidos. Está diseñada para mantener la estabilidad de las conexiones, incluso con cientos de usuarios simultáneos.

Se trata, en definitiva, explican desde la Catedral, de disponer de "una herramienta que una lenguas, culturas y personas", en un espacio como el templo compostelano, "meta de peregrinación para gentes de todo el mundo". Una aplicación para "ayudar a superar barreras lingüísticas y a abrir puertas a todos los que llegan, sean del país que sean, sin que se pierda el mensaje espiritual ni el sentido de comunidad", añaden.

Además, este servicio de traducción simultánea es accesible, de manera que puede ser utilizado por las personas sordas, que pueden seguir la liturgia escrita en sus teléfonos móviles.

Otros usos

La aplicación ha sido diseñada para ser utilizada en celebraciones litúrgicas, si bien puede ser empleada también en otros actos, como charlas pastorales, catequesis, conferencias, actos institucionales. Este proyecto, indican, "responde a una demanda habitual en la catedral, en la que, cada día, peregrinos o visitantes de otros países, o personas con problemas auditivos, acuden con devoción a actos litúrgicos, conferencias o visitas, pero no comprenden lo que se está diciendo, limitando su participación y experiencia espiritual".