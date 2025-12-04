TEATRO
El Centro Dramático estrena en Santiago ‘Berenguela na gaiola’
El Centro Dramático Galego (CDG) estrena mañana viernes en Santiago una obra llamada Berenguela na gaiola, con cita en el Salón Teatro y representaciones además el sábado y domingo, a las 18 horas, con entradas a 10 euros, 6 en la función dominical. Es una coproducción entre Galeatro, Xarope Tulú, la Fundación Manuel María, Fiot Carballo (Festival Internacional Outono de Teatro) y el propio CDG.
Paula Carballeira, directora
Berenguela na gaiola es una obra que fue reconocida con el premio Manuel María de Proyectos Teatrales 2024 y que llega a Compostela bajo la dirección de Paula Carballeira, Premio Nacional de Literatura Dramática, quien firma también la dramaturgia realizada a partir de la obra del autor chairego Manuel María, que da nombre y alma a este montaje, titulada Aventuras e desventuras dunha espiña de toxo chamada Berenguela.
Elenco
Este espectáculo, que cuenta con subvención de la Xunta de Galicia para su organización. En Berenguela na gaiola la interpretación corre a cargo de un elenco compuesto por Alba Bermúdez, Tone Martínez y Atenea García. El vestuario está diseñado por As Dúas e Punto, el espacio sonoro por Xavier Bértolo, la escenografía por Nicolás Zamorano y la iluminación por Nacho Martín.
Berenguela na gaiola ya se estrenó el pasado septiembre en Carballo. Su llegada a Compostela forma parte de la actual temporada 2025-2026 del CDG. En total, son catorce las nuevas producciones escénicas que la compañía pública gallega impulsa durante la presente temporada.
