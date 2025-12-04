El Centro Dramático estrena en Santiago ‘Berenguela na gaiola’

El Centro Dramático Galego (CDG) estrena mañana viernes en Santiago una obra llamada Berenguela na gaiola, con cita en el Salón Teatro y representaciones además el sábado y domingo, a las 18 horas, con entradas a 10 euros, 6 en la función dominical. Es una coproducción entre Galeatro, Xarope Tulú, la Fundación Manuel María, Fiot Carballo (Festival Internacional Outono de Teatro) y el propio CDG.

Paula Carballeira, directora

Berenguela na gaiola es una obra que fue reconocida con el premio Manuel María de Proyectos Teatrales 2024 y que llega a Compostela bajo la dirección de Paula Carballeira, Premio Nacional de Literatura Dramática, quien firma también la dramaturgia realizada a partir de la obra del autor chairego Manuel María, que da nombre y alma a este montaje, titulada Aventuras e desventuras dunha espiña de toxo chamada Berenguela.

Elenco

Este espectáculo, que cuenta con subvención de la Xunta de Galicia para su organización. En Berenguela na gaiola la interpretación corre a cargo de un elenco compuesto por Alba Bermúdez, Tone Martínez y Atenea García. El vestuario está diseñado por As Dúas e Punto, el espacio sonoro por Xavier Bértolo, la escenografía por Nicolás Zamorano y la iluminación por Nacho Martín.

Berenguela na gaiola ya se estrenó el pasado septiembre en Carballo. Su llegada a Compostela forma parte de la actual temporada 2025-2026 del CDG. En total, son catorce las nuevas producciones escénicas que la compañía pública gallega impulsa durante la presente temporada.