El compostelano Andrés Rivas Rodís logra una beca artística de 8.000 euros

El compostelano Andrés Rivas Rodís acaba de lograr una beca de la Xunta de Galicia dotada con 8.000 euros para su Residencia ArtLab Igfae (Instituto Galego de Física de Altas Enerxías.

Arte y ciencia

Es una ayuda creada para conectar la creación contemporánea gallega con el mundo de la investigación en el campo de la física. Rivas Rodís desarrollará su proyecto, llamado Outro e sobre si, a partir de febrero en las instalaciones del citado Instituto y en la Cidade da Cultura, y será expuesto en el Gaiás a finales de 2026. Esa propuesta artística «explorará el concepto de la superposición, tema fundamental en la teoría y computación cuántica, desde la perspectiva de las artes visuales», detallan desde el Gaiás.

La dotación incluye además su estancia en una residencia universitaria.

Premio previo

El compostelano Andrés Rivas Rodís (Santiago, 2000) , graduado en Bellas Artes por la Universidad Politécnica de Valencia (2022), ganó en octubre el premio Auditorio de Galicia para Artistas Noveis (6.000 €). Dentro de su recorrido formativo, completó además un máster en Investigación y Creación en Arte en la Univ. del País Vasco, y realiza actualmente el doctorado en la Univ. de Vigo.

Las Residencias ArtLab IGFAE son parte del programa de Residencias Artísticas del Gaiás (Rega), un conjunto de actuaciones promovidas por la Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude en la Cidade da Cultura.