El ensanche norte de Santiago obligará a desdoblar la Avenida de Asturias ante el incremento del tráfico

La construcción de un nuevo barrio con un 80% de vivienda protegida en el norte de la ciudad tendrá consecuencias sobre la red viaria. En el entorno se prevé que vivan unas 6.000 personas y que el tráfico diario generado alcance los 25.701 vehículos por día. Esta es la estimación que recoge el Proxecto de interese autonómico (PIA) para o desenvolvemento residencial do SUD 1 Mallou, el documento que realiza un primer diseño de cómo se urbanizará la zona. El informe plantea la necesidad de que la Avenida de Asturias, que conecta la rotonda de Meixonfrío y llega hasta de Costa Vella para enlazar también con la A-54, se convierta en una vía con cuatro carriles.

Principal entrada

El proyecto, actualmente en exposición pública, estima que la Avenida de Asturias será la principal entrada al nuevo barrio. Desde esta carretera se construirá un nuevo boulevard que recorrerá el entorno de norte a sur. El «acceso desde San Lázaro y As Cancelas se utilizará en un «porcentaje menor» y también habrá accesos secundarios desde la «Avenida do Cruceiro da Coruña, tomando la vía de servicio», que se conectará con una nueva calle a la carretera de A Campiña».

Recreación del diseño propuesto para el nuevo barrio del norte de Santiago / ECG

El PIA estudia dos posibles soluciones para conectar la Avenida de Asturias con el nuevo barrio, pero en ambos casos considera necesario desdoblarla para que cuente con cuatro carriles. Una posibilidad es construir una glorieta en la zona donde ya se accede a Mallou desde la Avenida de Asturias y la otra sería acceder al nuevo barrio con un enlace a distinto nivel. El estudio Monteoliva Arquitectura, encargado de la redacción del proyecto, se decanta por la primera opción. El plan urbanístico de Santiago prevé también la posibilidad de que se incremente la capacidad de esta vía.

Propone asimismo construir una nueva via de servicio desde el Cruceiro da Coruña. El tercer acceso exterior sería desde la Avenida Xoán Paulo II en la zona de As Cancelas. «Se considera a nivel, mediante intersección semaforizada», aunque también se plantea la realización de una glorieta, apunta el estudio.

El proyecto estima una Intesidad Media Diaria (IMD) de 25.701 vehículos/día, con una media de 2.734 vehículos/hora. Calcula que serán necesarias un mínimo de 3.235 plazas de aparcamiento, de las que 809 serán públicas.

Incremento

El estudio apunta a que actualmente la Avenida de Asturias cuenta con una IMD de 7.000 vehículos diarios, que pasará a 18.670 cuando esté completa la nueva urbanización para unas 3.000 viviendas. La Avenida Xoán Paulo II cuenta ahora con unos 2.500 vehículos diarios, que podrían llegar a los 18.670. El documento calcula que el vial interior norte-sur soportará un tráfico de aproximadamente 15.500 vehículos diarios.