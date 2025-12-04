Herida una conductora tras colisionar contra un jabalí en la Avenida Cruceiro da Coruña, en Santiago

Una mujer ha resultado herida este jueves en Santiago tras colisionar el coche en el que viajaba contra un jabalí, según confirman desde la Policía Local. El accidente se registró en torno a las 07.30 horas en la avenida Cruceiro da Coruña, a la altura del concesionario de la Mercedes, en la zona norte de la capital gallega. Hasta allí se desplazaron efectivos de la Policía Local y de los servicios de emergencias sanitarias, que trasladaron a la mujer hasta el Hospital Clínico Universitario de Santiago (CHUS). "O xabarín morreu tras a colisión e a muller, que viaxaba soa no vehículo, resultou ferida leve", indicaron fuentes policiales.

Un bus urbano atropella a un peatón

Este no fue el único suceso que se registró en la capital gallega a lo largo de la mañana de este jueves, puesto que un hombre fue atropellado por un autobús urbano en la rúa de Curros Enríquez. "El autobús le pasó por encima de un pie", indicaron testigos presenciales.