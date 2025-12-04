Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Herida una conductora tras colisionar contra un jabalí en la Avenida Cruceiro da Coruña, en Santiago

La mujer, que viajaba sola en el vehículo, resultó herida y el animal falleció tras el impacto

El accidente se registró este jueves en la Avenida Cruceiro da Coruña.

El accidente se registró este jueves en la Avenida Cruceiro da Coruña. / G. M.

Jacobo Táboas

Jacobo Táboas

Santiago

Una mujer ha resultado herida este jueves en Santiago tras colisionar el coche en el que viajaba contra un jabalí, según confirman desde la Policía Local. El accidente se registró en torno a las 07.30 horas en la avenida Cruceiro da Coruña, a la altura del concesionario de la Mercedes, en la zona norte de la capital gallega. Hasta allí se desplazaron efectivos de la Policía Local y de los servicios de emergencias sanitarias, que trasladaron a la mujer hasta el Hospital Clínico Universitario de Santiago (CHUS). "O xabarín morreu tras a colisión e a muller, que viaxaba soa no vehículo, resultou ferida leve", indicaron fuentes policiales.

Un bus urbano atropella a un peatón

Este no fue el único suceso que se registró en la capital gallega a lo largo de la mañana de este jueves, puesto que un hombre fue atropellado por un autobús urbano en la rúa de Curros Enríquez. "El autobús le pasó por encima de un pie", indicaron testigos presenciales.

TEMAS

Premio a una investigadora del IDIS por un trabajo sobre un trabajo la progresión del cáncer de mama en mujeres con obesidad

Visionland y A Casa das Linguas: dos empresas de Santiago respaldadas por Afigal para crecer

Muere Manolo Parada, ex jefe de Distribución de El Correo Gallego

Puente 'a medio gas' en Santiago: la ocupación no llega al 58% y el sector pide «reforzar la promoción del destino en Navidad»

Luto en Santiago por la muerte de Teté Otero Davila, referente del patinaje artístico en la ciudad

El casco histórico cumple 40 años como Patrimonio de la Humanidad con el reto de preservar a sus vecinos

Una experta en toxicología de la USC: «Investigar a un paciente con VIH ayudaría a dimensionar el fenómeno ‘chemsex’»

