El IDIS recibe 1,18 millones de la AECC provincial en ayudas para la investigación

Seis de sus proyectos oncológicos obtienen el apoyo financiero de la entidad

La investigadora y CEO de Diversa María de la Fuente, durante la gala de la AECC en A Coruña.

K.M.

Santiago

Seis proyectos del Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago acaban de recibir otras tantas ayudas de la Asociación Española Contra el Cáncer de A Coruña, con una cuantía de 1,18 milones de euros de los 1,3 que la AECC ha concedido en la provincia para la investigación oncológica.

En el caso del IDIS, son Diversa Technologies, con María de la Fuente al frente, y a la que se le han otorgado 450.000 euros; Ashwin Woodhoo, líder del grupo de Control de Regulación Génica de Enfermedades (400.000 euros); Pablo Aguiar, líder del grupo de Imagen Molecular (140.703 €), Lucía Sanjurjo, al frente del proyecto Nano-Bit (20.000): Jorge Barbazán, del grupo Oncomet (20.000) y Alberto Rojas (154.000).

Referentes en investigación oncológica

Estas ayudas refuerzan la posición del IDIS como referente nacional en investigación oncológica, demostrando la solidez de un entorno en Santiago donde colaboración, talento y ciencia convergen para avanzar hacia nuevos tratamientos y mejores resultados en salud.

El compromiso del voluntariado de la AECC quedó reflejado en los 1.300.000 euros recaudados en la provincia de A Coruña, que han permitido financiar numerosas ayudas en todas sus modalidades para lograr avanzar en la investigación oncológica.

La calidad de la investigación desarrollada en Galicia se evidenció con un número especialmente elevado de proyectos seleccionados desde el IDIS, el Cimus o el Inibic, buena muestra de la excelencia y el impacto del ecosistema biomédico gallego.

