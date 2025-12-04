Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Investigan a una vecina de Santiago por tener a cuatro simpapeles sin cobrar y viviendo en condiciones "deplorables"

Los extranjeros trabajaban doce horas diarias construyendo viviendas turísticas en un bajo en el que malvivían

Espacio en el que vivían los extranjeros

Espacio en el que vivían los extranjeros / Cedida

El Correo Gallego

Santiago

La Guardia Civil está investigando a dos personas, un hombre de 56 años y una mujer de 54 años vecina de Santiago, por tener construyendo viviendas turísticas a extranjeros que estaban en España de manera irregular, sin contrato ni sueldo y viviendo en condiciones "deplorables".

El principal investigado es un vecino de Pozuelo de Alarcón (Madrid), al que se le imputan delitos contra los derechos de los trabajadores y delitos de trata de seres humanos. Por su parte, a la vecina de Compostela está implicada en esta trata por ser colaboradora necesaria en estos hechos, según el comunicado remitido este jueves.

La investigación comenzó el pasado 17 de noviembre tras una denuncia presentada en el puesto de la Guardia Civil en O Porriño en la que se advertía que varias personas se encontraban trabajando en la construcción de apartamentos turísticos.

Espacio en el que convivían las cuatro víctimas

Espacio en el que convivían las cuatro víctimas / Cedida

Estas personas eran de nacionalidad extranjera y se encontraban de manera irregular, careciendo de cualquier tipo de contrato de trabajo. Así mismo, no eran remunerados por esta labor y vivían en condiciones deplorables en el propio bajo donde estaban realizando la obra.

Los agentes comprobaron que había cuatro hombres en esta situación, todos ellos residentes de manera ilegal en Madrid, en donde fueron captados para realizar la obra.

El promotor de la misma les había prometido pagar ochenta euros diarios y se trasladaron desde la capital española a Porriño en un tren pagado por la persona que los contrató. Una vez en Galicia, la mujer que colaboraba con el constructor los recogió en la estación y los acompañó hasta la obra, instalándose para vivir en el lugar.

Situación en la que convivían las víctimas

Situación en la que convivían las víctimas / Cedida

Allí, según detalla la Guardia Civil, vivían, desde el mes de agosto, sin ningún tipo de condiciones higiénicas, sin cuarto de baño y teniendo un simple grifo con agua, un colchón y dos sofás.

Los trabajos que tenían que realizar consistían en reformar dicho bajo para la construcción de apartamentos turísticos, comenzando la jornada laboral a las 08:00 horas y finalizando a las 21:00 horas, con solamente una hora de descanso para comer.

La Guardia Civil, que mantiene abierta aún la investigación, ha denunciado los hechos ante la Delegación Provincial de Trabajo y la Seguridad Social de Pontevedra, y entregará las diligencias en la sección civil y de instrucción del Tribunal de Instancia de guardia de O Porriño.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Así será el nuevo barrio del norte de Santiago: 6.000 vecinos y bloques de hasta 13 plantas
  2. El electricista que ilumina Santiago: «Calquera rúa do casco vello con luces de Nadal é máis bonita que unha de Vigo»
  3. Accidente en Santiago: los bomberos trabajan para liberar a posibles víctimas atrapadas en un coche volcado
  4. ¿Cuánto costarán los pisos protegidos del nuevo barrio del norte de Santiago?
  5. El pueblo gallego que se transforma y brilla con luz propia en Navidad: a poco más de una hora de Santiago
  6. Una cafetería de Santiago se cuela entre las mejores de Europa
  7. Sanmartín, sobre el cierre del túnel del Hórreo: 'É lamentable utilizar como medida de presión unha molestia á veciñanza
  8. Un rayo deja inoperativos los semáforos de Santiago y limita los accesos al túnel del Hórreo

Investigan a una vecina de Santiago por tener a cuatro simpapeles sin cobrar y viviendo en condiciones "deplorables"

Investigan a una vecina de Santiago por tener a cuatro simpapeles sin cobrar y viviendo en condiciones "deplorables"

Premio a una investigadora del IDIS por un trabajo sobre la progresión del cáncer de mama en mujeres con obesidad

Premio a una investigadora del IDIS por un trabajo sobre la progresión del cáncer de mama en mujeres con obesidad

La Cabra Mecánica anuncia un concierto en Santiago

La Cabra Mecánica anuncia un concierto en Santiago

Ritmo, cinema, obradoiros e 'impro': comeza o programa de Nadal da Carpa Roxa

Ritmo, cinema, obradoiros e 'impro': comeza o programa de Nadal da Carpa Roxa

Herida una conductora tras colisionar contra un jabalí en la Avenida Cruceiro da Coruña, en Santiago

Herida una conductora tras colisionar contra un jabalí en la Avenida Cruceiro da Coruña, en Santiago

El casco histórico cumple 40 años como Patrimonio de la Humanidad con el reto de preservar a sus vecinos

El casco histórico cumple 40 años como Patrimonio de la Humanidad con el reto de preservar a sus vecinos

Visionland y A Casa das Linguas: dos empresas de Santiago respaldadas por Afigal para crecer

Muere Manolo Parada, ex jefe de Distribución de El Correo Gallego

Muere Manolo Parada, ex jefe de Distribución de El Correo Gallego
Tracking Pixel Contents