Investigan a una vecina de Santiago por tener a cuatro simpapeles sin cobrar y viviendo en condiciones "deplorables"

La Guardia Civil está investigando a dos personas, un hombre de 56 años y una mujer de 54 años vecina de Santiago, por tener construyendo viviendas turísticas a extranjeros que estaban en España de manera irregular, sin contrato ni sueldo y viviendo en condiciones "deplorables".

El principal investigado es un vecino de Pozuelo de Alarcón (Madrid), al que se le imputan delitos contra los derechos de los trabajadores y delitos de trata de seres humanos. Por su parte, a la vecina de Compostela está implicada en esta trata por ser colaboradora necesaria en estos hechos, según el comunicado remitido este jueves.

La investigación comenzó el pasado 17 de noviembre tras una denuncia presentada en el puesto de la Guardia Civil en O Porriño en la que se advertía que varias personas se encontraban trabajando en la construcción de apartamentos turísticos.

Espacio en el que convivían las cuatro víctimas / Cedida

Estas personas eran de nacionalidad extranjera y se encontraban de manera irregular, careciendo de cualquier tipo de contrato de trabajo. Así mismo, no eran remunerados por esta labor y vivían en condiciones deplorables en el propio bajo donde estaban realizando la obra.

Los agentes comprobaron que había cuatro hombres en esta situación, todos ellos residentes de manera ilegal en Madrid, en donde fueron captados para realizar la obra.

El promotor de la misma les había prometido pagar ochenta euros diarios y se trasladaron desde la capital española a Porriño en un tren pagado por la persona que los contrató. Una vez en Galicia, la mujer que colaboraba con el constructor los recogió en la estación y los acompañó hasta la obra, instalándose para vivir en el lugar.

Situación en la que convivían las víctimas / Cedida

Allí, según detalla la Guardia Civil, vivían, desde el mes de agosto, sin ningún tipo de condiciones higiénicas, sin cuarto de baño y teniendo un simple grifo con agua, un colchón y dos sofás.

Los trabajos que tenían que realizar consistían en reformar dicho bajo para la construcción de apartamentos turísticos, comenzando la jornada laboral a las 08:00 horas y finalizando a las 21:00 horas, con solamente una hora de descanso para comer.

La Guardia Civil, que mantiene abierta aún la investigación, ha denunciado los hechos ante la Delegación Provincial de Trabajo y la Seguridad Social de Pontevedra, y entregará las diligencias en la sección civil y de instrucción del Tribunal de Instancia de guardia de O Porriño.