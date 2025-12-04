Juanatey defiende en el Congreso de los Diputados la estrategia Pulso Vital

José Ramón González Juanatey defendió ayer en el Congreso de los Diputados las líneas básicas del Plan Europeo de Salud Cardiovascular, impulsado por la CE dentro de la estrategia Pulso Vital, y en cuya elaboración el cardiólogo ha tenido una destacada participación junto a expertos de varios países.

En esta cita, promovida por la Organización de Asociaciones de Pacientes de la Fundación Española del Corazón y de la Asociación Corazón sin Fronteras, el también catedrático de la USC abordó el contenido del plan, centrándose en la lucha para reducir la inequidad de esta dolencia y en la apuesta por la transformación digital de los sistemas de salud.

Las dolencias cardiovasculares afectan más a los más vulnerables

Juanatey señaló que, teniendo en cuenta que las enfermedades cardiovasculares afectan más a las mujeres y tienen mayor incidencia en las capas más bajas de la sociedad, la actuación debe orientarse a favorecer a los colectivos más vulnerables. Recordó las grandes diferencias en cuanto a mortandad entre los países europeos con mayor renta y los de menos recursos, algo que sucede en España, aunque en menor medida.

Ante políticos y profesionales médicos, el hasta hace unos días jefe de Cardiología del CHUS hizo referencia en transformación digital a los pasos que se están dando, sobre todo en Galicia, con iniciativas como los sistemas de monitorización entre los pacientes en sus hogares y los hospitales, o los avances en las consultas electrónicas avanzadas entre los cardiólogos y los médicos de Atención Primaria de los centros de salud. Apuntó que se han reducido «de cien días de espera de hace dos años a los catorce actuales en casos complicados, al conseguir identificar a pacientes en riesgo para priorizar su atención».

Interconexión de las historias clínicas

Recordó que el plan europeo incluye algunos de los avances que ya se aplican en el servicio público gallego y denunció la falta de interconexión de las historias clínicas entre las 17 autonomías, pidiendo a los políticos que lo solucionen, al igual que la CE quiere hacer unificando las historias clínicas de los países miembros.

Aludió a la ayuda de la IA para localizar pacientes en riesgo, y avanzó que el Plan Europeo de Salud Cardiovascular está bien dotado económicamente y se presentará a mediados de 2026.

Desde Galicia, junto a él también intervinieron en esta jornada la farmacéutica hospitalaria del Sergas Paloma Sempere y el jefe de Cardiología del Chuvi, Andrés Íñiguez, que fue distinguido por la formación continuada en rehabilitación cardíaca en el Álvaro Cunqueiro.