Muere Manolo Parada, ex jefe de Distribución de El Correo Gallego

Día negro este jueves en Santiago de Compostela. El conocido y querido ex jefe de Distribución de El Correo Gallego Manolo Seoane Parada, más conocido como Manolo Parada, ha muerto a última hora de este miércoles a los 89 años.

Manolo entró a trabajar en este diario durante su adolescencia en los años 40, cuando la sede del periódico se encontraba en la rúa Preguntoiro, lugar en el que desempeñó multitud de tareas hasta su jubilación en la década de los 2000. Pasó más de medio siglo entregado en cuerpo y alma a la empresa.

Nacido en 1936, era el varón más joven en una familia de diez hermanos y comenzó su singladura en el oficio como cajista dentro del periódico. Más tarde sería chico de los recados, repartidor y, por fin, le llegaría una de las tareas de más responsabilidad en aquellos primeros años en su trayectoria: llevar las pruebas a la Delegación Nacional de Prensa y Propaganda (DNPP), el organismo encargado de la censura antes de entrar en máquina para imprimir.

Ya a mediados de los 50 se dedicó casi por completo a la creación de titulares con la que fue su profesión durante más tiempo en el diario, la de cajista tipógrafo.

Manolo Parada trabajando en los Talleres (1979) / ECG

A punto de entrar en los 60, conoció al amor de su vida, su ahora viuda Pepita, con la que según explicaba en una entrevista realizada para este diario, "disfrutó de una eterna luna de miel". Fruto de ese amor, el matrimonio tiene seis hijos: María José, Mónica, Begoña, Miguel, Gabriel y Rafael.

Su cenit laboral llega en los 90 con la responsabilidad de la distribución del periódico, abriendo puestos de venta, consolidando y cuidando con mimo los que ya había, llevando los cobros diarios y formando un equipo multidisciplinar que atendía todas las necesidades de kiosqueros y suscriptores.

Sus restos mortales están en el Tanatorio Apóstol

Los restos mortales de Manolo Parada están siendo velados en el Tanatorio Apóstol. Todos aquellos que quieran asistir al funeral por su eterno descanso podrán hacerlo este viernes a las 12.00 horas en la capilla del mismo complejo. Su familia ruega una oración por su alma y agradecen de antemano la asistencia al entierro.