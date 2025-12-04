Una persona muy querida
Luto en Santiago por la muerte de Teté Otero Davila, referente del patinaje artístico en la ciudad
Su misa funeral se celebra esta tarde a las 19.00 horas en la capilla del Complejo Apóstol
Este jueves Santiago está de luto por la triste noticia de la muerte en el día de ayer de Teté Otero Davila. Fundadora y entrenadora del club de patinaje artístico Campus Stellae junto a su hermana Paula, la ciudad pierde de esta manera a una persona muy querida ya que, por sus manos, han pasado cientos de niños compostelanos.
En su faceta como patinadora, Teté y Paula llegaron a conseguir juntas varios campeonatos de Galicia en la modalidad grupos show, por eso, desde la Federación Galega de Patinaxe, no han querido perder la oportunidad de mandar un mensaje de condolencias a través de sus redes sociales a su familia y amigos: "Hoxe unímonos á dor do Campus Stellae pola perda dunha persoa tan querida e fundamental na súa historia, Teté Otero. A súa paixón e entrega pola patinaxe deixan un legado que seguirá inspirando a moitos. Desde a Federación Galega de Patinaxe enviámosvos todo o noso cariño e apoio nestes momentos tan difíciles", cita el mensaje.
Su funeral se celebra esta tarde
Los restos mortales de Teté Otero Davila están siendo velados en la 'sala Obradoiro' del nuevo Complejo Apóstol. Todos aquellos que quieran asistir al funeral por su eterno descanso podrán hacerlo hoy jueves a las 19.00 horas en la capilla del mismo complejo. Su familia ruega una oración por su alma y agradecen de antemano la asistencia al entierro.
