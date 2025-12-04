Premio a una investigadora del IDIS por un trabajo sobre un trabajo la progresión del cáncer de mama en mujeres con obesidad

La investigadora líder del grupo de Epigenómica en Endrocrinología y Nutrición del IDIS-CHUS y profesora de la Universidade de Santiago (USC), Ana Belén Crujeiras Martínez, ha resultado ganadora por su investigación de la progresión del cáncer de mama en mujeres con obesidad de la 7ª edición de los Premios a la Investigación Jesús Serra 2025 en la categoría de Investigación Clínica. El trabajo distinguido, 'Modulación epigenética a través de intervención nutricional en cáncer de mama asociado a obesidad: aplicación clínica en terapias personalizadas y pronóstico clínico (EPINUTOBREST)', investiga por primera vez, informa este jueves un comunicado, si la pérdida de peso en mujeres posmenopáusicas con obesidad mejora la eficacia de los tratamientos oncológicos en cáncer de mama.

“El reconocimiento a este proyecto refuerza la importancia de comprender cómo la obesidad influye en la biología del cáncer de mama. No solo permitirá mejorar los tratamientos oncológicos, sino que también promoverá estrategias de prevención y sostenibilidad para reducir el impacto sanitario y social de la obesidad”, ha dicho Ana Belén Crujeiras durante la ceremonia oficial de entrega celebrada en Madrid.

El Jurado de los premios que organiza la Fundación Occident ha destacado "la excelente trayectoria investigadora de Ana Belén Crujeiras, miembro de CIBEROBN, junto con la calidad del proyecto presentado que han llevado al consenso en esta decisión "a pesar de estar entre un elenco de candidaturas muy competitivo", según señalaron. Este reconocimiento dotará con un total de 50.000 euros a esta investigación del IDIS que aspira a integrar terapias nutricionales en la práctica oncológica y a promover estrategias de prevención personalizadas.

Aunque se conoce que la obesidad empeora el pronóstico oncológico, todavía no existen estudios clínicos que evalúen si la pérdida de peso mejora realmente la eficacia de los tratamientos oncológicos. Por este motivo, el grupo del Epigenómica en Endocrinología y Nutrición del IDIS, liderado por Ana Belén Crujeiras, investiga por primera vez si es posible generar esta evidencia y mejorar los tratamientos oncológicos disponibles.

Este estudio seguirá a mujeres posmenopáusicas con obesidad, con y sin cáncer de mama, que llevarán una dieta cetogénica baja en calorías –un patrón alimentario muy bajo en carbohidratos, moderado en proteínas y grasas saludables– o un tratamiento nutricional estándar para perder peso, comparando resultados con grupos de mujeres con peso saludable. A lo largo del estudio, se analizará la progresión tumoral del cáncer, la composición corporal, el metabolismo, la calidad de vida y los marcadores epigenéticos de envejecimiento y función mitocondrial, utilizando técnicas innovadoras en biopsia líquida, que permite monitorizar la evolución mediante un simple análisis de sangre.

"La obesidad será la principal causa prevenible de cáncer en los próximos años. En el caso del cáncer de mama, el más común entre las mujeres y segunda causa de mortalidad femenina, la obesidad no solo aumenta el riesgo de desarrollarlo, sino también el de recaídas tras el tratamiento, dificultando la recuperación y acelerando el envejecimiento de las supervivientes", apunta Ana Belén Crujeiras.

En este sentido, la investigación incorpora terapias nutricionales en el abordaje clínico, para avanzar en la medicina personalizada y promover estrategias de prevención y sostenibilidad que reduzcan el impacto sanitario y social de la obesidad. "Estos resultados también podrían incentivar a la industria farmacéutica y alimentaria a desarrollar productos orientados a la prevención y al tratamiento del cáncer asociado a la obesidad", señala la investigadora.