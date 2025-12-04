Un fotógrafo compostelano conquista el LUX de Oro, el máximo galardón de la fotografía profesional de España

La Asociación de Fotógrafos Profesionales de España (AFPE) celebró este jueves en el Disseny Hub de Barcelona la gala de entrega de los Premios LUX 2025, considerados como unos de los máximos galardones de la fotografía profesional en España.

En esta 33ª edición de los premios, organizados por la AFPE para dar visibilidad y prestigio al sector fotográfico, el jurado destacó la importancia de la mirada humana entre las obras premiadas, entre las que destaca la obra de un compostelano.

Un LUX de Oro picheleiro

El protagonismo picheleiro de la jornada fue para el compostelano Roberto Ouro Tubio. Tras recibir el LUX de Bronce en la categoría de Paisaje y Naturaleza en la pasada edición, el fototógrafo santiagués ha dado un paso más este año y ha logrado el LUX de Oro en esa misma disciplina por la obra 'Los gigantes del mar'.

La obra 'Los paisajes del mar' con la que el compostelano Roberto Ouro logró el LUX de Oro / ROBERTO OURO TUBIO

Se trata de una imagen que captura la esencia de uno de los enclaves más mágicos de Asturias: la Playa del Silencio. Tal y como reconoce el propio Ouro, el resultado es fruto de meses de trabajo en el litoral asturiano hasta lograr transformar la escena en una "composición de gran fuerza visual, en la que el colorido resalta especialmente los tonos del mar y la presencia imponente de las rocas".

"La Playa del Silencio es un lugar que invita a la contemplación. Mi objetivo era transmitir esa magia y convertirla en una obra que hablara por sí sola", explica Roberto Ouro.

El jurado destacó de 'Los gigantes del mar' el "buen juego de luces y sombras, el equilibrio de la composición y el carácter pictórico que transmite".

Este no es el único premio que recibió Ouro en esta edición de los Premios LUX, y es que también obtuvo un galardón en la subcategoría de Reportaje Documental Deportiva por 'La sal del surf'.

Otros premios para Galicia

El fotógrafo compostelano no fue el único gallego en ser distinguido en esta edición de los LUX. El también santiagués Fuco Reyes, que sumaba hasta ahora 18 premios LUX, suma un nuevo galardón tras ser el ganador en la subcategoría Proyecto Personal Libre con la obra 'Devolver la mirada'.

'Lembranza', de Cristina Becerra, LUX de Oro en la categoría Reportaje Social / Criss Becerra Fotogafia

Por otro lado, la gallega Cristina Becerra Lorenzo obtuvo el LUX de Oro en la categoría Reportaje Social por 'Lembranza' y el carballés Marcos Rodríguez recibió el Lux de Bronce en la categoría Reportaje Documental por la obra 'A la hora de siempre.'