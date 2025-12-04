El PSOE compostelano homenajea al socialista Manuel Maroño, fusilado en 1936, frente a quienes "queren borrar a memoria"

El Partido Socialista de Santiago de Compostela, junto a la Fundación Luis Tilve y la UGT, ha homenajeado este jueves al socialista y sindicalista Manuel Maroño, fusilado en 1936, para reivindicar su legado frente a quien "quere borrar a memoria, revisar a historia ou relativizar a represión".

En el acto, el secretario xeral de los socialistas compostelanos y diputado autonómico, Aitor Bouza, ha recordado que Manuel Maroño, "referente do socialismo" en la ciudad, fue fusilado el 3 de diciembre de 1936 "por defender ideas que buscaban, nin máis nin menos, que a xente puidiese vivir en liberdade, dignidade e que, sobre todo, a clase obreira puidiese ter dereitos".

Aitor Bouza ha incidido en la necesidad de reivindicar el legado de Manuel Mariño en unos días en los que en el propio Parlamento de Galicia se debaten cuestiones propuestas por el PP para la "suposta neutralidade ideolóxica". "Non sabemos se esa neutralidade ideolóxica á que se refire o PP é calar aos que si temos ideoloxía, aos que si temos ideas e aos que si pensamos que pode haber un mundo máis xusto", ha manifestado.

En este sentido, y preguntado por las palabras en las que el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, acusó al PSOE de "cargarse" el espíritu de la transición, Aitor Bouza ha sostenido que el PSOE estuvo siempre "do lado da democracia" y de la "defensa dos dereitos humanos". "Outros partidos teñen no seu propio legado un fundador que viña de onde viña", ha dicho para apelar a Rueda a "mirar su propia historia".

Además, Bouza ha llamado al PP a "apostar porque a convivencia sexa efectiva" y dejar de "crispar" en la política como "está a facer o PP, cun Núñez Feijóo desbocado e pactando cunha ultradereita que quere acabar cos principios de pluralismo, diversidade e democracia para volver aos tempos do golpe de Estado e do franquismo máis duro".

Placa en 2026

Los homenajes a Manuel Maroño continuarán en 2026, año en el que se cumple el 90 aniversario de su fusilamiento, con la colocación de una placa conmemorativa en el cementerio para que "todas as xeracións" que pasen por el cementerio de Boisaca recuerden a todas las personas que lucharon y que el golpe de Estado no quede "impune" en la memoria.

Nacido en Santiago de Compostela el 5 de julio de 1899, Manuel Maroño fue un referente del movimiento obrero compostelano. Llegó a ser presidente de la Federación Local de Sociedades Obreiras, una de las estructuras más importantes de la UGT en la ciudad. Además de su labor sindical, fue presidente de la Agrupación Socialista de Santiago.

El 3 de diciembre de 1936 fue fusilado en las proximidades del cementerio de Boisaca junto a otros compañeros. Un día después del 89 aniversario de su fusilamiento, el Partido Socialista de Santiago de Compostela, junto a la Fundación Luis Tilve y la UGT han leído un manifiesto reivindicando su ejemplo y han realizado una ofrenda floral ante el muro en homenaje a los fusilados del cementerio compostelano.