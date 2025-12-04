Santiago
El PSOE propone la reconversión de 12 plazas de la UMAD para reforzar Policía y Bomberos
Marta Abal reclama que la alcaldesa «asuma os mandos» de la negociación con los sindicatos
El PSOE insistió ayer en la «necesidade urxente» de reforzar el personal de Bomberos y Policía Local. La edil Marta Abal indicó que para ello «hai que aproveitar as oportunidades», como la que ofrece el traspaso de la Unidade Municipal de Atención a Drogodependentes (UMAD) al Sergas. «Van quedar 12 prazas vacantes no Concello», que proponen reconvertir y utilizar para los servicios de emergencias. «O Concello de Santiago terá que ter a vontade política de facelo, porque legalmente é posible», afirmó.
Abal, que alertó de que estos puestos «non se poden amortizar», lanzó esta propuesta justo cuando el expediente sobre el traspaso de la UMAD va a ser tratado en comisión para ser llevado al pleno. «O expediente está incompleto porque afecta á estrutura do Concello e debería ir acompañado dun informe da área de Persoal e dunha modificación do cadro», consideró.
Convocatoria de plazas
La socialista también instó a la convocatroria «urxente» de las plazas pendientes de cubrir en ambos cuerpos, recalcando que las bases específicas de algunas de ellas «están aprobadas desde hai máis dun ano, e non consta que se lanzase convocatoria». Además, reclamó a Raxoi que explore «solucións intermedias» que se aplican en otras adminsitraciones, como «un complemento específico singularizado».
La edil exigió que sea la alcaldesa quien «asuma os mandos da negociación» con los sindicatos. Además, insistió en que las demandas laborales de bomberos y policías municipales «contan con respaldo xurídico, xa que existe xurisprudencia do Tribunal Superior de Xustiza que as avala». Abal concluyó remarcando que «o problema é político: solucións hai, pero hai que aplicalas».
