Puente 'a medio gas' en Santiago: la ocupación no llega al 58% y el sector pide «reforzar la promoción del destino en Navidad»

Los establecimientos hoteleros de Santiago no colgarán el cartel de lleno durante el puente de la Constitución. La ocupación prevista para estos días, según advierte la Unión Hotelera Compostela, se sitúa hoy en día en un 58%, «una cifra insuficiente para cubrir los costes operativos y que se traducirá en pérdidas para la mayoría de los alojamientos». Este año el puente festivo estará marcado por las lluvias ya que la influencia de las borrascas atlánticas enviarán sucesivas frentes, advierte Meteogalicia.

Desde la asociación recuerdan que el pasado año la ocupación para las mismas fechas era de un 75%, lo que refleja un descenso notable respecto a 2024, además de situar a la capital gallega por debajo de otros destinos competidores que afrontan este puente con previsiones de ocupación sensiblemente superiores.

En referencia a las tarifas medias, Unión Hotelera habla de «niveles bajos» en comparativa con otros destinos competidores como León, Oviedo o Salamanca.

«Estas cifras resultan especialmente llamativas en un mes que se caracteriza por ser uno de los períodos del año con mayor número de fiestas y eventos, y por tanto, con más posibilidades de registrar una mayor afluencia turística», indican. Pero pese a ello, la previsión para todo el mes de diciembre es de un 37%.

Desde la Unión Hotelera manifiestan su preocupación y hacen hincapié en la «necesidad de reforzar la promoción del destino en Navidad y de trabajar en estrategias con las que poder revertir esta situación», ya que tal y como explican «parte de la captación de turistas en Santiago durante este mes procede de la situación de ocupación completa que registran los alojamientos en Vigo, motivada por la elevada afluencia de visitantes a los atractivos navideños de la ciudad». Insisten en que la baja ocupación en Santiago «habría sido todavía menor de no ser por los completos que hay en Vigo y que provocan la búsqueda de un alojamiento alternativo».

La ocupación de mayo a octubre cayó con respecto a 2024

Los datos de diciembre confirman la tendencia negativa sostenida, tanto en la ocupación hotelera, como en la estancia media y en el número de pernoctaciones, tal y como se desprende de los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística. Así, según el INE el semestre considerado de temporada alta, que va de mayo a octubre, cayó en Compostela hasta una ocupación del 78 %, dos puntos por debajo del 80 % registrado en 2024, situando a la capital gallega como una de las ciudades con peores resultados.

Desde la Unión Hotelera señalan que «más allá de la caída media de ocupación de un -2 %, lo más preocupante es que suceda en los últimos meses, ya que son precisamente en los que el sector se juega su estabilidad económica y la capacidad de afrontar el siguiente ejercicio».

A esta situación se suma también la bajada de la estancia media, que desciende de 1,66 a 1,63 noches, y que sitúa a la ciudad como la de peor estancia media del norte de España.

Santiago pierde peso como ciudad de congresos y eventos

Por otra parte, el colectivo advierte que «la disminución de rutas y frecuencias aéreas hacia Santiago, unida al cierre de la pista previsto para mayo de 2026, coloca a nuestra ciudad en una situación competitiva muy complicada», lo que unido a la limitada previsión con la que hoy en día se formaliza la reservas de tickets de viaje por vía férrea está provocando una notable reducción en las pernoctaciones registradas por las empresas del sector turístico. Una situación que se ha convertido en un factor decisivo a la hora de elegir la capital gallega como ciudad de congresos y eventos profesionales del sector MICE, afectando directamente a su competitividad frente a otros destinos.

Y es que si bien la incorporación de nuevas conexiones aéreas como la anunciada por United Airlines para empezar a funcionar el próximo mes de mayo ayudará, el sector insiste en la necesidad de conocer de manera clara cuáles serán las alternativas de movilidad disponibles, así como los nuevos mercados emergentes que habrá que potenciar para reforzar Compostela como destino congresual.