Ritmo, cinema, obradoiros e 'impro': comeza o programa de Nadal da Carpa Roxa
Recuncan as sesións musicais Son Xove os venres e Son Vermú os sábados, e incorpórase É Domingo
A música será moi protagonista, una ano máis, na Carpa Roxa, cunha programación que bota a andar este venres día 5 e que suma, de novo, contacontos, improvisacións e obradoiros e que incorpora neste Nadal o cinema para cativos e maiores. "O obxectivo deste goberno e ofrecer unhas propostas para a participación da veciñanza", contaban en rolda de prensa as edís de Capital cultural, Míriam Louzao, e de Xuventude e Comercio, María Rozas. Esta última engadía, ademais, que "pasear tamén anima a achegarse a mercar no comercio local".
A programación musical da Carpa Roxa vai contar de novo coas sesións das tardiñas dos venres, "e dalgún xoves", do Son Xove, con protagonismo das bandas que ensaian no Centro Xove da Almáciga. Econtinúa tamén o Son Vermú dos sábados -arredor da unha da tarde-, que este ano vai contar con concertos de a ferrolá Lola India, Unto Vello, Sofía Espiñeira, Laura Lamontaigne e a viguesa Law, que presentará os temas do seu novo disco, Lo esencial.
A incorporación musical do programa deste Nadal é a do É Domingo, no que se vai contar coas panxoliñas a ritmo de jazz de Suzukiños e a animación festeira dun dos dúos máis populares das verbenas nos barrios, Eva e Camilo.
Para a cativada
O público infantil e familiar ten tamén a súa oferta na Carpa Roxa, con obradoiros, música e cinema -cun programa deseñado pola sala Numax-, ademais de poñer en marcha un ano máis o Tren Infantil de Nadal, en funcionamento entre o 12 e o 18 de decembro en horario de tarde, e todo o día dende o inicio do parón escolar.
Segundo explicou a concelleira Míriam Louzao, para os máis pequenos da casa haberá actividades programadas por asociacións e empresas compostelás como Numax, Semente, O Faiado de Nim e Colectivo do Flow. Este último ofrecerá sesións de improvisación os días 5 e 27, ás 18 horas.
Numax ofrecerá cinco sesións de proxección de curtametraxes infantís e tamén volve a maxia á Carpa Roxa da man de Dani Polo e Mago Rafa, o primeiro o 6 de decembro ás 18 horas e o segundo o día 14 as 12 do mediodía.
Para toda a familia estarán os obradoiros de baile tradicional e danzas de Reis de Artur Puga, un taller que terá como colofón a foliada, da man dos Enxebres de San Lázaro.
Animación de rúa para achegarnos ao comercio local
Dende o departamento de Comercio, segundo explicou a edil María Rozas, a programación de Nadal vai contar tamén con dúas iniciativas de animación de rúa. Unha delas é Ruadas de Nadal, de Animatium, que trae a esta "terceira festa picheleira" o seu pasarrúas Tenro inverno, que os días 10 e 17 de decembro partirá da Praza Roxa e o día 16 percorrerá a cidade histórica dende o Centro sociocultural Maruxa e Coralia.
O Obradoiro será outro punto de partida dos pasarrúas, desta volta con Corofonics. Tamén nesta principal praza da capital de Galicia incorporanse ao Bosque de Nadal atraccións de madeira e programa de obradoiros, os venres sábados e domingos de 17.30 a 20.30 e, dende o inicio das vacacións escolares de Nadal, todos os días.
Na liña de apoiar e incentivar o consumo no comercio local, o goberno de Goretti Sanmartín, mantén as iniciativas da ruleta Eu Merco Aquí e mais o Mercado de Nadal, na Carreira do Conde.
