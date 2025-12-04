Sr. Salvaje, grupo de Santiago: «Al rock lo quieren matar cada poco tiempo pero resiste»

A Santiago también se puede peregrinar por fe en el rock and roll. Lo saben tres de los cuatro integrantes de Sr. Salvaje.

Guillermo Vistoso (voz y guitarra), llegó de Ferrol; Antón Torroncho (bajo), de Lugo; y Emilio Iniesta (batería), de México. Manuel Gómez (teclados), el cuarto integrante de este grupo picheleiro es «de Galeras», aclara Guillermo en charla con EL CORREO GALLEGO, ilusionado porque, «estamos notando buena respuesta de la gente ante este concierto»», dice sobre la actuación de este viernes en la sala Capitol (21 h.; con entradas a 10 euros en al venta anticipada).

Lista de personas invitadas

Sr. Salvaje celebran el cierre de la gira del disco Vuela, y citan a muchas personas invitadas, tanto de la escena local, como Mon Orencio (Mr. Cool) o Vituco Neira (líder de Ruxe Ruxe), como de fuera: Igor Paskual (guitarrista de Loquillo), Santi Campillo u Oneida James-Rebeccu (fue bajista del Joe Cocker), para una noche que incluye además a Mer Cardosoa, Laura Solla, David Regueiro, Gabriel McKenzie, Ismael Cabaleiro, Brais Morán, Nuno Grande Amore, Indy Tumbita y Benja Seoane.

«En el caso de Igor tenemos una amiga en común, surgió recientemente, y al comentarle la idea de este concierto para cerrar la gira, nos dijo que le apetecía mucho venir a Santiago. A Santi Campillo le conocimos cuando fuimos a actuar a Murcia y a Oneida James-Rebeccu porque es bajista de su banda», detalla antes de esa cita que sobresale en un mes de diciembre cargado de conciertos en Santiago.

«Elaboramos el repertorio para la Capitol como si fuese un concierto nuestro normal y luego se distribuyeron las colaboraciones según el estilo de cada persona invitada, tratando de que estén lo más a gusto posible».

Influencias

«Aparte de AC-DC, nos influye el rock sureño de bandas como los Black Crowes, y también nos gustan, de más cerca, Los Zigarros, Platero y Tú, y la primera época de los MClan, cuando estaba como guitarrista Santi Campillo. Y, desde que incorporamos a Manuel a los teclados, nos gusta mucho el rock and soul», aclara Guillermo Vistoso, antes de valorar el panorama.

«La situación del rock en Santiago está un poquito mejor que cuando nosotros empezamos. El rock and roll es una música que siempre está ahí. Al rock lo quieren matar cada poco tiempo, pero siempre resiste porque la gente sigue acudiendo a los conciertos, compra discos, camisetas...»

La escena de Santiago

«Santiago es un hervidero de artistas y grupos, pero, en nuestro estilo, quizá no tanto, salvo el caso de Mad Martin, que es una leyenda, y algunos proyectos más, pero notamos que hay una cantera muy interesante desde que salimos nosotros», concluye Guillermo, cantante y guitarrista de Sr. Salvaje, aparte de ser quien coordina la actividad musical del Centro Xove da Almáciga, dependiente del Concello de Santiago.