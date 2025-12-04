La Xunta apela al interés general e insta a Medicina a reflexionar

Con la vista puesta en el 21 de enero, fecha en la que la comisión de seguimiento de la descentralización de Medicina pactada por los tres rectores y la Xunta debería estar constituida, tanto el rectorado de la Universidade de Santiago como el decanato se afanan en mantener reuniones discretas con la intención de poder desencallar un proceso que quedó estancado el pasado viernes, al decidir el Consello de Goberno de la USC no someterlo a votación.

Reuniones discretas para intentar abstraerse de un ambiente no exento de presiones, y en el que mientras el Gobierno autonómico apuesta claramente por el pacto descentralizador, las universidades coruñesa y viguesa ya han retomado la iniciativa de solicitar un grado propio si dicho pacto no se materialice.

Solucionar las discrepancias internas

En la USC, pero sobre todo en la facultad, es donde se centran todas las miradas, y así lo volvía a dejar claro este jueves el conselleiro de Educación, Román Rodríguez, quien le invitaba a «reflexionar» sobre su negativa al actual documento, incidiendo en que «todos los intereses generales de Galicia que están encima de la mesa son más importantes que los particulares que pueda haber en ámbitos concretos».

En declaraciones a los medios, le instaba a que diga «si es capaz o no de solucionar las discrepancias internas para que un acuerdo logrado por los rectores y conselleiros se pueda materializar».

Ponía el acento en que «gran parte» de las demandas de la facultad «ya están contempladas» en el documento ratificado por el Consello de Docencia Clínica, y aludía a cuestiones técnicas que «habrá que perfilar» en la comisión de seguimiento del pacto.

Aprovechar todos los recursos

«Creo que la inmensa mayoría de las voces que, con criterio y sentido común, están hablando, plantean como positiva la descentralización», de forma que se puedan «aprovechar todos los recursos del sistema educativo y sanitario», defendía, también en lo referente al recambio generacional del profesorado y a «buscar sinergias entre todos los recursos en los hospitales».

Reconocía, por último, que «hay muchas cosas que mejorar y que posibilitarían tener una gran Facultad de Medicina».

Una gran facultad que también defiende la descentralización, según su catedrático José Ramón González Juanatey, si bien no en los términos acordados y con la celeridad marcada.

Apuesta desde la facultad por una descentralización eficiente

En una entrevista en la Ser, subrayaba que «si hay alguien a favor de la descentralización y que lo ha demostrado a lo largo de los años, es la USC y la facultad; queremos una descentralización que sea lo más eficiente y que tenga en cuenta a los alumnos».

No obstante, señalaba que el documento que se les presentó «no lo habíamos debatido, en algo tan relevante no se pulsó la opinión» de una facultad que en una junta «histórica dijo que algunos aspectos debían matizarse y se elaboró un documento de propuestas». Y en ello «coinciden los estudiantes y las cinco candidatas al rectorado», recordaba.

Sensibilidad en la Xunta a las demandas de Santiago

Insistía en considerar precipitado «aprobar un acuerdo antes de finales de enero, pero con un poco más de calma se podría lograr», y se mostraba «totalmente convencido porque la disponibilidad de todos es absoluta, son puntos en los que es fácil llegar a un consenso», recalcando además su convencimiento de que, tanto el presidente como los conselleiros, son sensibles a las demandas de Santiago y «seguro que facilitarán un marco para el acuerdo».