Sílvia Pérez Cruz anuncia un concierto en Santiago, lo dará el próximo 23 de mayo de 2026, parte de una gira donde la cantante catalana viaja acompañada por un trío de cuerda

Banda

La multipremiada Sílvia Pérez Cruz, guitarra y voz, vendrá a Compostela arropada por Carlos Montfort (violines, percusión, trompeta, coros), Marta Roma (violonchelo, trompeta, coros) y Bori Albero (contrabajo, coros).

Centra su gira de conciertos de 2026 en Oral-abisal, con nuevas canciones originales.

Colaboraciones

Aparte de lanzamientos recientes como Ben poca cosa tens, un single compuesto por Sílvia Pérez Cruz para la película Muy lejos (dirigida por Gerard Oms y protagonizada por Mario Casas), antes lanzó Sílvia & Salvador, un trabajo a medias con el cantante luso Salvador Sobral.

Su estilo va de la canción mediterránea al jazz o el flamenco, una mezcla de estilos que también se abre, a veces, a ecos latinos, siempre con sello propio a nivel vocal y emocional.

Entradas

Las entradas para el concierto de Sílvia Pérez Cruz en Santiago en 2026 se ponen a la venta el próximo martes 9 de diciembre a las 12:00 horas desde artmusicagency.es y ataquilla.com

Más conciertos de cara a 2026

Además, esta misma semana se supo que Luz Casal dará un concierto en Santiago el jueves 26 de marzo de 2026 (20.30 horas), con entradas a la venta desde 50 euros, fecha que está dentro de una gira llamada Me voy a permitir.

Y por otra parte, La Cabra Mecánica ofrecerá una actuación en Compostela el sábado 17 de octubre de 2026 en la Sala Capitol con su líder habitual al frente, Lichis, que tiene además una carrera paralela en solitario y como parte de otros proyectos. Las entradas aún no están a la venta.