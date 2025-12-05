Agenda cultural: ¿Qué hacer hoy, 5 de diciembre, en Santiago?

El Centro Dramático trae ‘Berenguela na gaiola’

El Centro Dramático Galego (CDG) estrena ‘Berenguela na gaiola’, en el Salón Teatro, a las 18 horas, con entradas a 10 euros. Es una coproducción entre Galeatro, Xarope Tulú, la Fundación Manuel María, Fiot Carballo (Festival Internacional Outono de Teatro) y el propio CDG.

Mercedes Autrán Romero presenta ‘Por una promesa’

LIBROS. El área del Ámbito Cultural de El Corte Inglés en Santiago ofrece (19 horas) la presentación de Por una promesa, libro de Mercedes Autrán lanzado por Avant Editorial. La autora estará acompañada por Marta Casal, politóloga, y Simón Piñeiro, estudiante de Filología Hispánica, violinista y poeta. María Mercedes Autrán Romero, nacida en Casas do Porto, se formó como percusionista en el Conservatorio Profesional de A Coruña. Su libro narra la historia de un CEO que trabaja en Seúl y emprende un viaje inesperado a Galicia.

Danza Alfaia colabora con la orquesta sinfónica del CMUS

CONCIERTO ESPECIAL. Danza Alfaia, escuela con dirección y coordinación de Paula Quintas, colabora hoy en el concierto especial de la orquesta sinfónica del Conservatorio Profesional de Música de Santiago (CMUS), a cargo de Carmen Ferreira, con dos pases (19 h. y 20 h.) en la Casa das Máquinas. El repertorio ofrece piezas de Bizet y fragmentos de la ópera Fausto. Es una cita de entrada libre hasta completar aforo, de hecho, en la web www.danzaalfaia.com, ya solo hay plazas para las 20 h.

Concierto de Sr. Salvaje con colaboraciones

EN CASA. Guillermo Vistoso (voz y guitarra), Antón Torroncho (bajo), de Lugo, Emilio Iniesta (batería) y Manuel Gómez (teclados) forman el cuarto compostelano Sr. Salvaje, grupo de rock que toca hoy en la sala Capitol (21 h.; entradas a 10 euros) con una docena de invitados, caso de Igor Paskual, Santi Campillo u Oneida James-Rebeccu (ex bajista de Joe Cocker).

Yolanda Castaño, Adrián Maceda y Helena Salgueiro

Sete séculos de creación literaria en galego, así se llama el foro que, desde las 09 h., acoge el Pazo de San Roque, cita organizada por el Foro Galicia Crea, que cuenta con la colaboración de la Secretaría Xeral da Lingua y de la Consellería de Cultura. Incluye, al mediodía, un debate con Yolanda Castaño, Adrián Maceda y Helena Salgueiro.

Charla de la directora de la Agencia Española de Medicamentos

El Salón de Grados de la Facultad de Farmacia alberga hoy, a las 12:30 horas (entrada libre), una charla de la directora de la Agencia Española de Medicamentos y Produtos Sanitarios, María Jesús Lamas. Es un acto académico conmemorativo de la patrona del centro, la Inmaculada Concepción, encuentro que preside el rector de la USC, Antonio López.

‘Castelao Integral’, de de Inacio e Iván Suárez

En la librería Komic, se presenta (18 h.) Castelao Integral, edición especial por el 75 aniversario de la muerte del intelectual gallego. Es una obra de Inacio e Iván Suárez, coeditada por dicho local y Demo Editorial, en colaboración con la Deputación da Coruña. Acude, además, el editor Manel Cráneo.