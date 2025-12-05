La carrera por el Rectorado de la USC tendrá cuatro candidatas: Mar Lorenzo no se presenta

Este viernes se vivió un día clave en el Pazo de San Xerome. A las dos de la tarde finalizaba el plazo para presentar las candidaturas a las elecciones al Rectorado de la Universidade de Santiago (USC), y finalmente serán cuatro, y no cinco, las candidatas: Mar Lorenzo se cae de la carrera hacia al Rectorado. De esta forma, las aspirantes a suceder a Antonio López al frente de la institución académica son la presidenta de la Comisión Interuniversitaria de Galicia (CIUG) y catedrática del Departamento de Física Aplicada, Maite Flores; la actual vicerrectora de Titulacións e Internacionalización, María José López Couso; la profesora de Matemáticas Rosa Crujeiras; y Alba Nogueira, catedrática de Derecho Administrativo de la Facultade de Dereito. Así pues, la USC tendrá por primera vez en sus más de 500 años de historia una rectora. La elección tendrá lugar el 12 de febrero de 2026, en primera vuelta, y el 11 de marzo, si fuera necesaria una segunda vuelta. La proclamación definitiva de las candidaturas será el próximo jueves, después de que la comisión electoral valore las solicitudes y estime las candidaturas "siempre que cumplan con los requisitos establecidos", indican desde la USC.

Proceso electoral

Entre el 27 de enero y el 10 de febrero de 2026 tendrá lugar la campaña electoral, reservándose el 11 de febrero para la reflexión. El 13 de ese mismo mes tendrá lugar la proclamación provisional de candidatos electos, mientras que los recursos ante la CEC contra la proclamación provisional de candidatos electos se extenderán del 18 al 24 de febrero. La proclamación definitiva de candidatos electos será el 26 de febrero.

En las elecciones de rector, de ser necesaria una segunda vuelta, la campaña se extendería entre el 27 de febrero y el 9 de marzo. El 12 de marzo tendrá lugar la proclamación provisional del rector electo, pudiendo presentarse recursos entre el 13 y el 20 de marzo, mientras que la proclamación definitiva del rector electo será el 23 de marzo.

Mar Lorenzo

Pese a anunciar ya el pasado mes de mayo su intención de presentarse, Mar Lorenzo no formalizó su candidatura. "Despois de meses traballando cos diferentes sectores da universidade, escoitando os seus intereses e expectativas, nun escenario electoral complexo, finalmente decidín non formalizar a miña candidatura oficial a reitora da USC. É o momento de unir opcións e sumar esforzos ao redor dun proxecto común, convencida de que este é o camiño para garantir o mellor futuro para a nosa universidade. Desde a responsabilidade, sempre debemos situar á USC no centro de todas as nosas accións", indicó este viernes la actual decana de la Facultade de Ciencias da Educación. "Foi unha decisión moi meditada, pero teño o convencemento de que é o mellor que podo facer pola institución á que tanto lle debo e quero. Creo firmemente que este tempo demanda unha universidade máis unida, afastada de personalismos e centrada en dar resposta aos retos e desafíos aos que nos enfrontamos como sociedade", añadió.

"En todo caso", subrayó Mar Lorenzo, "seguirei, seguiremos, traballando como ata o de agora, con ilusión e dedicación, para que teñamos o mellor goberno posible".