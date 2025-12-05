La compostelana Ángela Banzas presentó su nueva novela en Santiago

La literatura fue protagonista durante la tarde de este jueves en Santiago, a las 19 horas, en la sala de Ámbito Cultural de El Corte Inglés. La escritora compostelana Ángela Banzas, finalista del Premio Planeta 2025, presentó su nueva novela Cuando el viento hable.

En casa

Estuvo acompañada por la escritora y periodista María Nieto. Banzas, nacida en Santiago en 1982, licenciada en Ciencias Políticas y MBA, ha consolidado su carrera literaria con este libro. Esta novela, ambientada en la Compostela de la posguerra, «explora el poder de la imaginación frente al horror, y el amor como última esperanza», detallan desde la editorial.

Trama

Sofía, el personaje protagonista de Cuando el viento hable, nace en el otoño de 1939, tras una tragedia familiar, "y crece rodeada de secretos en la Galicia rural de la posguerra. Sus abuelos paternos la crían bajo una estricta vigilancia, mientras su padre, un bibliotecario que vive oculto en las sombras, le alimenta la imaginación con historias fantásticas".

Antes de esta novela, la autora compostelana publicó El silencio de las olas, La conjura de la niebla, La sombra de la rosa y El aliento de las llamas., todas ellas lanzadas desde Suma. Juan del Val, tras leer el libro de Ángela Banzas, ha dicho en Onda Cero que, al igual que el suyo, "es una novela optimista y que tiene esperanza".