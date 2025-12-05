El dieciocho: el nuevo espacio gastronómico de Área Central que ostentará la pizzería más premiada de Galicia

El espacio gastronómico El dieciocho abre sus puertas el miércoles 10 de diciembre en el Outlet Área Central. La innovadora propuesta gastronómica llega al centro comercial para revolucionar la oferta de restauración a nivel de toda Galicia.

El negocio contará con cuatro cocinas, cada una de ellas centrada en una especialidad. Por tanto, este nuevo establecimiento destacará por su variedad de platos, además de por la calidad de su materia prima y por su apuesta por los productos locales y de proximidad. Las cuatro propuestas culinarias diferentes, pero perfectamente complementarias entre sí se disfrutarán enmarcadas en una moderna decoración, una ambientación muy acogedora y un exquisito trato al cliente.

Ouro Pizza

Una de las propuestas gastronómicas será Oura Pizza, un proyecto dirigido por el premiado pizzaiolo Julio Gómez, quien hasta ahora ha desarrollado su carrera en Barcelona. Al abrir en El dieciocho, Oura se convertirá en la pizzería más galardonada de Galicia y la única que figura en la guía 50 Top Pizza, la mayor guía internacional y de más prestigio en el mundo de la pizza. Julio Gómez también atesora el ser embajador de Farina Petra de Molino Quaglia, una de las harineras líderes mundiales por sus harinas nobles.

Apostando por productos locales Km. 0, Oura Pizza promete el mejor emplatado para ingredientes gallegos: una masa innovadora y premiada que resulta de años de estudio y dedicación. Oura se posiciona como un destino imprescindible para amantes de la cocina auténtica y apasionada.

The Carnivan

Otra de las cocinas vendrá de la mano de la firma The Carnivan, establecimiento que ostenta el premio a la mejor hamburguesa de Castilla y León y de España 2025. Procedentes de León con diez años de trayectoria y cuyo establecimiento cuenta con un Solete Repsol, los clientes podrán disfrutar de las hamburguesas premiadas ahora en Santiago de Compostela.

Comida peruana, asiática y hawaiana

El tercero de los fogones estará especializado en la cocina peruana fusión. Entre sus opciones, los comensales podrán degustar comida nikkei, que surge de la unión entre la comida japonesa y peruana; chifa, unión de la comida peruana y china; y pokes, plato originario de Hawái.

Carne de primer nivel

La última de las propuestas versará sobre la cocina tradicional, en la que destacará una materia prima de alta calidad con el empleo de productos y carnes de la marca Petramora, procedentes de un proyecto ganadero situado en una dehesa de Zamora en donde los animales pastorean en libertad. De ahí nace Petramora, la primera ganadería española en obtener el certificado de bienestar animal tras años de dedicación, investigación y un modelo de gestión sostenible.

El saber hacer y los conocimientos de la marca Petramora sobre cómo cocinar respetando estos productos de calidad estará muy presente en sus platos de El dieciocho.

Este nuevo establecimiento se sitúa en la esquina roja de Área Central y cuenta también con una terraza con una decoración muy cuidada. Además de comidas y cenas, El dieciocho también ofrecerá servicio de cafetería y desayunos.

Para el Outlet Área Central, la inauguración de El dieciocho supone seguir con su proyecto renovador de su oferta única y diferenciadora con respecto a cualquier otra superficie comercial y actualizar su oferta de hostelería y restauración con esta propuesta tan potente pensada para todos los públicos, desde familias, grupos de jóvenes o parejas.