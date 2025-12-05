Elecciones USC: la candidata a rectora María José López Couso deja el cargo de vicerrectora
El rector Antonio López asume las competencias de la Vicerrectoría de Titulaciones e Internacionalización
La catedrática de la Universidade de Santiago María José López Couso ya ha renunciado al cargo de vicerrectora de Titulacións e Internacionalización al registrar su candidatura de cara a las próximas elecciones al Rectorado de la USC que se celebrarán el próximo mes de febrero. El plazo para presentar las candidaturas, que se inició el pasado 26 de noviembre, concluía este viernes 5 de diciembre a las 14.00 horas.
El rector Antonio López, que asume las competencias de esta Vicerrectoría, le agradece «todo o esforzo e labor desenvolvido ao longo destes anos».
Trayectoria de la candidata a rectora
María José López Couso es licenciada en Filoloxía Xermánica (Inglés) y doctora en Filoloxía Inglesa por la Universidade de Santiago. Desempeñó los cargos de vicerrectora de Titulacións e Captación Internacional (2020-2022), decana de la Facultade de Filoloxía (2012-2020), vicedecana (2008-2012), responsable académica de Mobilidade (2002-2004), y presidenta del Colexio de Decanos/as e Directores/as de Centro de la USC (2014-2019).
- Así será el nuevo barrio del norte de Santiago: 6.000 vecinos y bloques de hasta 13 plantas
- El electricista que ilumina Santiago: «Calquera rúa do casco vello con luces de Nadal é máis bonita que unha de Vigo»
- Accidente en Santiago: los bomberos trabajan para liberar a posibles víctimas atrapadas en un coche volcado
- ¿Cuánto costarán los pisos protegidos del nuevo barrio del norte de Santiago?
- Luto en Santiago por la muerte de Teté Otero Davila, referente del patinaje artístico en la ciudad
- Así afectará al transporte urbano de Santiago la huelga de autobuses convocada para este viernes
- El pueblo gallego que se transforma y brilla con luz propia en Navidad: a poco más de una hora de Santiago
- Sanmartín, sobre el cierre del túnel del Hórreo: 'É lamentable utilizar como medida de presión unha molestia á veciñanza