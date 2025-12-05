Elecciones USC: la candidata a rectora María José López Couso deja el cargo de vicerrectora

La catedrática de la Universidade de Santiago María José López Couso ya ha renunciado al cargo de vicerrectora de Titulacións e Internacionalización al registrar su candidatura de cara a las próximas elecciones al Rectorado de la USC que se celebrarán el próximo mes de febrero. El plazo para presentar las candidaturas, que se inició el pasado 26 de noviembre, concluía este viernes 5 de diciembre a las 14.00 horas.

El rector Antonio López, que asume las competencias de esta Vicerrectoría, le agradece «todo o esforzo e labor desenvolvido ao longo destes anos».

Trayectoria de la candidata a rectora

María José López Couso es licenciada en Filoloxía Xermánica (Inglés) y doctora en Filoloxía Inglesa por la Universidade de Santiago. Desempeñó los cargos de vicerrectora de Titulacións e Captación Internacional (2020-2022), decana de la Facultade de Filoloxía (2012-2020), vicedecana (2008-2012), responsable académica de Mobilidade (2002-2004), y presidenta del Colexio de Decanos/as e Directores/as de Centro de la USC (2014-2019).