Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Elecciones USC: la candidata a rectora María José López Couso deja el cargo de vicerrectora

El rector Antonio López asume las competencias de la Vicerrectoría de Titulaciones e Internacionalización

María José López Couso es una de las candidatas a rectora de la USC.

María José López Couso es una de las candidatas a rectora de la USC. / Jesús Prieto

Lorena Rey

Lorena Rey

Santiago

La catedrática de la Universidade de Santiago María José López Couso ya ha renunciado al cargo de vicerrectora de Titulacións e Internacionalización al registrar su candidatura de cara a las próximas elecciones al Rectorado de la USC que se celebrarán el próximo mes de febrero. El plazo para presentar las candidaturas, que se inició el pasado 26 de noviembre, concluía este viernes 5 de diciembre a las 14.00 horas.

El rector Antonio López, que asume las competencias de esta Vicerrectoría, le agradece «todo o esforzo e labor desenvolvido ao longo destes anos».

Noticias relacionadas y más

Trayectoria de la candidata a rectora

María José López Couso es licenciada en Filoloxía Xermánica (Inglés) y doctora en Filoloxía Inglesa por la Universidade de Santiago. Desempeñó los cargos de vicerrectora de Titulacións e Captación Internacional (2020-2022), decana de la Facultade de Filoloxía (2012-2020), vicedecana (2008-2012), responsable académica de Mobilidade (2002-2004), y presidenta del Colexio de Decanos/as e Directores/as de Centro de la USC (2014-2019). 

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Así será el nuevo barrio del norte de Santiago: 6.000 vecinos y bloques de hasta 13 plantas
  2. El electricista que ilumina Santiago: «Calquera rúa do casco vello con luces de Nadal é máis bonita que unha de Vigo»
  3. Accidente en Santiago: los bomberos trabajan para liberar a posibles víctimas atrapadas en un coche volcado
  4. ¿Cuánto costarán los pisos protegidos del nuevo barrio del norte de Santiago?
  5. Luto en Santiago por la muerte de Teté Otero Davila, referente del patinaje artístico en la ciudad
  6. Así afectará al transporte urbano de Santiago la huelga de autobuses convocada para este viernes
  7. El pueblo gallego que se transforma y brilla con luz propia en Navidad: a poco más de una hora de Santiago
  8. Sanmartín, sobre el cierre del túnel del Hórreo: 'É lamentable utilizar como medida de presión unha molestia á veciñanza

El grito del padre Patrick desde Santiago: «En mi país te matan por ser cristiano»

El grito del padre Patrick desde Santiago: «En mi país te matan por ser cristiano»

Elecciones USC: la candidata a rectora María José López Couso deja el cargo de vicerrectora

Elecciones USC: la candidata a rectora María José López Couso deja el cargo de vicerrectora

El dieciocho: el nuevo espacio gastronómico de Área Central que ostentará la pizzería más premiada de Galicia

El dieciocho: el nuevo espacio gastronómico de Área Central que ostentará la pizzería más premiada de Galicia

La profesora Marina Paredes se despide entre vítores tras 42 años de docencia en el Colexio Compañía de María

La profesora Marina Paredes se despide entre vítores tras 42 años de docencia en el Colexio Compañía de María

Sílvia Pérez Cruz anuncia un concierto en Santiago en 2026

Sílvia Pérez Cruz anuncia un concierto en Santiago en 2026

La Navidad cobra vida en As Cancelas con conciertos, cuentacuentos, teatros, actuaciones de baile, magia y mucho más

La Navidad cobra vida en As Cancelas con conciertos, cuentacuentos, teatros, actuaciones de baile, magia y mucho más

Huelga de buses en Santiago: los piquetes permiten salir de Amio a los servicios mínimos

Huelga de buses en Santiago: los piquetes permiten salir de Amio a los servicios mínimos

La compostelana Ángela Banzas presentó su nueva novela en Santiago

La compostelana Ángela Banzas presentó su nueva novela en Santiago
Tracking Pixel Contents