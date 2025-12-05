Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Santiago se queda sin servicios mínimos de transporte urbano: los piquetes impiden la salida de los buses de Amio

El motivo de esta huelga es el de la paralización de las negociaciones entre patronal y sindicatos de un convenio colectivo "digno"

Los servicios mínimos de transporte urbano de Santiago no han podido salir por la presencia de piquetes

Los servicios mínimos de transporte urbano de Santiago no han podido salir por la presencia de piquetes

David Suárez

Santiago de Compostela

La huelga en el transporte de viajeros por carretera convocada a nivel provincial por CIGUGT CCOO, ha dejado este viernes a Santiago sin autobuses urbanos. Una situación que no era la esperada, ya que, ante el paro convocado, el Concello había fijado unos servicios mínimos que, finalmente, no han podido salir del recinto de Amio por la presencia de piquetes que lo han impedido.

Fuentes municipales confirman que, ante la presencia de estos piquetes, "non puideron sair os servizos mínimos do transporte urbano decretados por mor da folga convocada no transporte por estrada na provincia da Coruña".

Un convenio colectivo "digno"

El motivo de esta huelga anunciada el pasado miércoles, es el de la paralización de las negociaciones entre patronal y sindicatos de un convenio colectivo "digno", por lo que, como medida de presión, las asambleas de trabajadores acordaron de forma unánime un calendario de paros. El primero de estos días es este viernes 5 de diciembre y continuarán los días 12, 15 y 19 de este mes.

TEMAS

