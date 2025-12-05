José Sacristán, Javier Gutiérrez, Juan Echanove, Mofa e Befa, Chévere, Fran Sieira y Óscar Cobos, en Compostela Cultura 2026

Compostela Cultura presentó este jueves en el Teatro Principal su programa de artes escénicas en Santiago para el primer semestre de 2026, con José Sacristán, Javier Gutiérrez, Chévere, Mofa e Befa, Fran Sieira y Óscar Cobos, como parte del elenco de este nuevo ciclo de actividades para el próximo año.

Tres focos

En total, hay 23 propuestas y 33 funciones de teatro y danza en Compostela Cultura, frente a las 23 y 42 del ciclo anterior. En el plan anunciado el pasado año, la oferta semestral se repartió entre el Auditorio de Galicia, el Principal y la Casa das Máquinas, y de cara a 2026, se centra en los dos primeros recintos. Hay tres secciones en la próxima entrega, el Foco Castelao en escena incluye obras como Ictus, de Chévere, u Os Dous de Sempre, de Producións Teatrais Excéntricas. Y Escenas do presente engloba propuestas como Nortear, de Columna Balteira; Historia Vaxenial, de Raquel Nogueira e Iván Marcos; Transeúnte, de Daniel Rodríguez, Alicia wants to, de Bengala Teatro Físico o Contra Ana, de La Contraria.

Además, Foco NeoTrad cuenta con Benquerer, de Fran Sieira en colaboración con Caamaño& Ameixeiras; Transeúnte, de Daniel Rodríguez; Alén, del Colectivo Glovo, o Vicenta Lorca, de Óscar Cobos.

Una obra de Juan Mayorga, Premio Nacional

La programación empieza el 29 de enero en el Principal, con Reconversión, de Ibuprofeno Teatro, obra que dirigida por Santiago Cortegoso, revisa la memoria de la reconversión naval a través de una charanga de actores-músicos (hay una segunda función el día 30). El 31 de enero, el Auditorio de Galicia recibe a Los Yugoslavos, de Teatro de la Abadía, obra del Premio Nacional de Teatro, Juan Mayorga, protagonizada por Luis Bermejo, Javier Gutiérrez, Marta Gómez y Alba Planas, que gira sobre el amor y la pérdida.

Oferta para febrero y marzo

Los días 6 y 7 de febrero de 2026, BenQuerer, el nuevo espectáculo de Fran Sieira, se ofrece con el apoyo en directo por Caamaño & Ameixeiras, parte de un montaje que aborda el autocuidado emocional a través de la danza tradicional. Por otra parte, entre el 20 y 22 de febrero, se estrena Ictus (anatomía de 'A derradeira leición' de Castelao), de Chévere, que explora la relación entre la memoria y la democracia. Y el 27 y 28 de febrero, Sarabela Teatro representa O Dragón de Ouro, con dramaturgia y dirección de Ánxeles Cuña Bóveda a partir de un texto original de Roland Schimmelpfennig sobre la migración, explotación y desigualdad.

Ya el 6 de marzo, Historia Vaxenial, comedia de Raquel Nogueira e Iván Marcos para Artyc Content analiza en el escenario como se representó el cuerpo de las mujeres durante siglos. El día 7, el Auditorio de Galicia, ofrece El hijo de la cómica, un homenaje de José Sacristán a su legado familiar y artístico. Sacristán ya visitó Compostela a primeros de este 2025 como parte de la anterior entrega de Compsotela Cultura, ya que escenificó La Colección, junto a Ana Marzoa, texto del mencionado Mayorga.

Y los días 26 y 27 de marzo, para celebrar el Día Mundial del Teatro, el Principal alberga dos pases de Artur Ui, o ovo da serpe, la revisión de Talía Teatro del clásico de Brecht

Abril y mayo

El 9 de abril, hay una función de On Time, creación inclusiva de la Fundación Psico Ballet Maite León, proyecto que reflexiona sobre el tiempo desde la danza contemporánea. El día 10, se propone Quiso Negro, de Ester Guntín, que explora la idea de la muerte a través del movimiento. Y entre el 15 y 18 de abril, Mofa e Befa regresan al Principal con Os dous de sempre, inspirada en el universo humorístico de Castelao. Ya el día 19, la sala Ángel Brage del Auditorio de Galicia propone Transeúnte, de Daniel Rodríguez, en clave de NeoTrad.

Los días 23 y 24 de abril, Ubasute, de Berrobambán, con texto de Paula Carballeira, aborda el mundo de la identidad. El 25 de abril, el citado Auditorio, sirve de marco para Firmamento, de la compañía La Veronal, una reflexión onírica sobre la adolescencia. Y el 29 de abril, Día Internacional da Danza, se representa Familia Nijinska, del colectivo VACAburra, a modo de conferencia escénica sobre dicha vertiente escénica.

Mayo y vuelta de la obra sobre Fraga

El 7 de mayo, el Principal presenta Alén, do Colectivo Glovo, una exploración do límite como espacio de tránsito y transformación. El sábado 8, Filtro, de La Dramática, ofrece una obra que viaja a los sucesos del Hospital Filtro en Montevideo, en 1994. El 10, la mencionada sala Ángel Brage sirve de escenario a Vicenta Lorca, creación del coreógrafo compostelano Óscar Cobos, que revisa la figura de Federico García Lorca a través de la mirada de su madre, propuesta con interpretación de Inés Salvado y Abe Rábade. El 14 de mayo, Esencia reúne en el Auditorio de Galicia a Juan Echanove y Joaquín Climent en un texto de Ignacio García May, que alude a dos viejos amigos que se reencuentran después de muchos años, escenificado todo ello bajo la dirección de Eduardo Velasco.

El 21 de mayo, se puede ver Alicia wants to, de Bengala Teatro Físico, un drama participativo sobre la adolescencia. El 22, Nortear, de Columna Balteira, que alude a un grupo de mujeres que habita un Norte despoblado. Y el 23 de mayo, Contra Ana, de La Contraria, Premio Max al Espectáculo Revelación, se plasma en Santiago como autoficción sobre la anorexia y la construcción de la identidad.

Este semestre (corto, ya que se abre el 29 de enero) de Compostela Cultura se sella el 6 de junio en el Auditorio de Galicia, con la vuelta de Iribarne,producción de ButacaZero, el Centro Dramático Nacional y el MIT de Ribadavia, que reconstruye de forma satírica la experiencia institucional del citado político gallego, obra escrita por Esther F. Carrodeguas.

Entradas y charlas

Ya hay entradas a la venta para esta nueva entrega de Compostela Cultura en la web de compostelacultura.gal y en la Zona C · Punto de Información Cultural (horario de martes a sábado, de 11 h. a 14 horas y de 16 h. a 19 h..; a excepción de la obra de Chévere, con boletos en ataquilla.com. Como complemento á programación, habrá charlas didácticas tras varias de las funciones.

Esta oferta cultural se dio a conocer este jueves en Compostela durante una rueda de prensa celebrada en el Principal, con la diputada de Cultura de la Deputación da Coruña, Natividade González; el director da Axencia Galega das Industrias Culturais (Agadic), Jacobo Sutil; la concelleira de Capital Cultural, Míriam Louzao; el director-xerente del Auditorio de Galicia, Xaquín López, e integrantes de distintas compañías participantes, como Alixa Ladson, Patricia de Lorenzo, Xesús Ron, Fran Sieira y Andrea Quintana.

Colaboración institucional

Aparte del Concello de Santiago, esta nueva entrega del ciclo Compostela Cultura cuenta con la implicación de la Deputación da Coruña, del Consorcio de Santiago, la Xunta de Galicia (a través de la Rede Galega de Teatros e Auditorios) y el do Instituto Nacional das Artes Escénicas e da Música (INAEM) del Ministerio de Cultura, a través de los programas Platea y Danza a Escena.

Descargar el progama completo del ciclo Compostela Cultura 2026