La profesora Marina Paredes se despide entre vítores tras 42 años de docencia en el Colexio Compañía de María

Marina Paredes, la querida profesora de Educación Plástica y Visual del Colexio Plurilingüe Compañía de María de Santiago, recibió en el día de ayer una emotiva despedida por parte del alumnado con motivo de su jubilación. Después de 42 años impartiendo clase en el centro, la docente se ganó el cariño de otras tantas generaciones de alumnos que durante todo este tiempo han pasado por sus manos.

Prueba de ello fue la espontánea reacción de los niños del colegio, que en el momento en el que Marina cruzaba las puertas de salida del centro por última vez como docente, decidieron rendirle una sonada despedida desde las ventanas, vitoreando y aclamando a la que durante tanto tiempo ha sido su profesora.

Unas imágenes que desde el centro escolar han compartido a través de sus redes sociales, deseándole lo mejor en esta nueva etapa en su vida: "Agradecemos a súa labor e transmitímoslle todo o noso cariño... Goza desta nova etapa".