Lavacolla: 90 vuelos menos en el puente de la Constitución pese a mantenerse la demanda

El aeropuerto de Santiago afronta el puente de diciembre con una reducción muy significativa de vuelos respecto al año pasado, tal y como se preveía a raíz del cierre de la base de Ryanair. Entre este viernes y el lunes están programados 152 vuelos, frente a los 243 registrados en el mismo periodo de 2024, lo que supone una caída del 37,4%, según datos facilitados por Aena a EL CORREO. La disminución es especialmente acusada en los vuelos nacionales, que pasan de 205 a 121, mientras que los internacionales lo hacen de forma más moderada, descendiendo de 38 a 31.

El análisis día por día confirma un puente notablemente más débil que el del año anterior: el viernes 5 de diciembre apenas retrocede de 49 a 45 vuelos, pero el desplome llega el sábado 6, que baja de 68 a 28 operaciones, seguido del domingo 7, que cae de 53 a 28. Incluso el lunes festivo, el día con mayor actividad del puente en 2025, se queda en 51 vuelos, muy por debajo de los 73 registrados el año pasado. Con menos operaciones en todos los días del periodo festivo, la oferta aérea se contrae de manera visible, especialmente en el mercado doméstico, que es el que más contribuye al retroceso total.

Pese a ello, la demanda de viajes parece resistir. La campaña del puente de diciembre se ha comportado «como siempre», según explica Juan Rivadulla, presidente de la Asociación Galega de Axencias de Viaxes. Aunque este año el calendario ha resultado poco favorable, con el festivo del 6 en sábado y el del 8 en lunes, las ventas de escapadas se han mantenido estables. Los destinos más solicitados han vuelto a ser los habituales: viajes cortos a Europa, estancias en Canarias y rutas por la península. Como operaciones destacadas, Rivadulla menciona dos vuelos chárter a Praga, uno desde A Coruña y otro desde Vigo, que agotaron sus plazas rápidamente, una señal clara de que «el interés por viajar sigue firme».

Sin embargo, la reducción de frecuencias en Santiago sí ha tenido impacto en el sector. «Con menos vuelos, se vende menos», reconoce el agente, aunque matiza que el volumen de viajeros no ha caído en la misma proporción. Muchos clientes han optado por alternativas dentro del archipiélago canario cuando no encontraban vuelos directos al destino deseado o cuando los horarios no eran convenientes.

Lo cierto es que la disminución de oferta de este puente en Lavacolla afecta principalmente a los vuelos nacionales, que pasan de 205 el año pasado a 121 en esta ocasión, una resta de 84 operaciones y un retroceso del 41%. Los vuelos internacionales, aunque también descienden, lo hacen de forma más moderada: 31 frente a 38, es decir, siete menos que en 2024.

La falta de conexiones en el aeropuerto compostelano ha reforzado una vez más el papel del aeropuerto de Oporto, especialmente para los viajeros del sur de Galicia. «Para Pontevedra y Ourense, Oporto es prácticamente el cuarto aeropuerto gallego», apunta Rivadulla. La cancelación de ciertas rutas ha mantenido la dependencia de Sá Carneiro, que continúa siendo un punto de partida muy utilizado por las agencias gracias a su amplia oferta internacional y a la variedad de aerolíneas que operan allí.

De cara a la campaña de Navidad, el sector mantiene buenas expectativas. Aunque los viajeros no están reservando con mucha anticipación, explica el presidente de Agavi, las ventas para diciembre y comienzos de 2026 se mantienen sólidas. Los destinos clásicos de estas fechas, como Laponia, Centroeuropa o las escapadas de varios días, vuelven a ocupar los primeros puestos en las preferencias. En cuanto a la larga distancia, el Caribe continúa registrando una demanda notable, especialmente entre quienes disponen de más días de vacaciones. También Canarias, Cabo Verde y otros destinos de clima cálido figuran entre los más solicitados. «Lo que se busca es sol garantizado», resume Juan Rivadulla, quien subraya que las plazas hacia el Caribe han tenido este año una salida «muy buena».

En conjunto, mientras el aeropuerto de Santiago encara uno de los puentes de diciembre con menor volumen de vuelos de los últimos años, la demanda turística muestra una resiliencia notable. La reducción de frecuencias, la reubicación de viajeros hacia otros aeropuertos y la dependencia creciente de Oporto marcan un puente atípico en términos de conectividad, pero no necesariamente en intención de viajar. El contraste entre una oferta aérea menguante y un interés por viajar que se mantiene estable apunta a los desafíos que afrontará la conectividad gallega en los próximos meses, pero también a la capacidad del sector turístico para adaptarse a estos cambios.