El regreso de Óscar Casas, Luis Zahera del lado de la ley y un atraco a un banco en Santiago: así es ‘Me has robado el corazón’

El regreso de Óscar Casas a la gran pantalla, Luis Zahera del lado de la ley, un atraco a un banco ubicado realmente en Santiago, una huida que nos acerca al Entroido ourensano y, entre medias, una historia de amor entre dos jóvenes. ¿Se le puede pedir algo más a Me has robado el corazón, película que hoy se estrena en las salas de cine?

Lo cierto es que este proyecto —dirigido por la cineasta Chus Gutiérrez— de la gallega Ficción Producciones realizado en asociación con Sony Pictures Entertainment Iberia y que ha contado con la participación de la Televisión de Galicia (TVG), Radio Televisión Española (RTVE) y Prime Video —donde podrá verse tras su paso por los cines de toda España—, además de la ayuda de la Xunta de Galicia, no solo cuenta con un elenco estelar —en el que destacan Óscar Casas y Ana Jara (protagonistas del fime), así como el compostelano Luis Zahera, Arturo Valls, Antonio Pagudo, Alba Gutiérrez, Pol Granch, Mario Marzo, Ana Milán y los gallegos Miguel de Lira, Lucía Veiga, Francis Lorenzo, Xurxo Carreño y Raquel Espada, entre otros—, sino que cuenta con un argumento capaz de atraparnos desde el primer minuto.

'Me has robado el corazón', una película basada en un hecho real

Me has robado el corazón nos acerca la historia de Eric (Óscar Casas), un joven ingeniero gallego que comparte piso en Madrid —aunque las ventanas de la vivienda en realidad nos permiten observar el ensanche compostelano, concretamente la calle Montero Ríos de Santiago— con dos amigos mientras intenta durante años ascender en su empresa. Sin embargo, llegado el momento, su jefe (Arturo Valls) no cumple con el ascenso que le había prometido después de ocho largos años de duro trabajo e incontables horas extra.

Tras ello, a Eric no se le ocurre otra cosa que renunciar a su puesto de trabajo, pero no solo eso, también pone en marcha un plan, aunque no muy bien elaborado, para robar en una sucursal bancaria —la cual fue creada para la ocasión en un bajo de la calle Montero Ríos de la capital gallega—.

El problema es que Eric no tiene vehículo propio y no quiere involucrar a los dos amigos con los que convive. Para ello se crea un perfil en una aplicación de citas, en donde conoce a Vera (Ana Jara), joven de una familia prominente que necesita escapar de su día a día después de sufrir una gran traición y a la que convence, sin desvelar su plan, de irse de viaje.

Así, juntos emprenden una huida que les llevará hasta Galicia, en donde vivirán el Entroido ourensano. De hecho, a lo largo del filme se pueden ver típicas escenas del carnaval en la provincia de Ourense, como los cigarróns de Verín, la noite de comadres o la farrapada de Laza. Eso sí, tanto Eric como Vera poco pueden disfrutar, pues una pareja de policías conformada por Antonio Pagudo y Miguel de Lira les anda pisando los talones. También lo hace Luis Zahera, un agente de la Policía Nacional que pronto es apartado de la investigación del robo del banco al ser el tío de Eric, el principal sospechoso, que, en su aventura con Vera, empezará, sin quererlo, a sentir cosas por la joven.

«Esta película se inspira en un titular que veo de un periódico estadounidense a través de una historia que un amigo sube a Instagram porque le hace gracia. En el titular se podía leer: ‘Engaña a su cita de Tinder y la convierte en cómplice del robo de un banco’. En ese momento vivía en Madrid y pensé: ‘¡Ostras! Esto sería una buena premisa para una película’», revela a EL CORREO GALLEGO Alberto Arruty, creador de esta comedia romántica con toques de road movie cuya trama ha desarrollado durante unos tres años.

«La idea se me ocurre cuando tenía unos 27 años y, a esa edad, la situación es la que es, de precariedad laboral. Por detrás la cabeza va funcionando y uno va viviendo las cosas y pienso que realmente la historia puede tratar sobre un joven que, harto un poco de ver cómo funciona realmente el mundo laboral, que ha hecho todo lo que se supone que tiene que hacer (estudiar, ponerse a trabajar...) y que, aun así, ve como el futuro no es muy prometedor», añade Arruty, que destaca que la idea de acercar el Entroido ourensano durante la huida se debe a su etapa como reportero en la TVG. «Cuando me fui a vivir a Galicia, me tocó cubrir el Entroido de Verín y de Laza. En ese momento pensé que este sería un buen lugar en el que esconderse si fueras un ladrón», señala Arruty. De hecho, Verín y Laza, además de Madrid, ocupan la mayoría de las localizaciones de una película que también se ha grabado en Santiago y otros lugares de Galicia como O Grove y Cambados.

Sobre lo que espera generar en los espectadores Me has robado el corazón, Arruty confía en que este feel good les haga pasar «un buen rato, se rían, vivan la historia con los personajes, pero, sobre todo, que disfruten de una película capaz de hacernos soñar con una vida que es complicada de tener en la realidad».