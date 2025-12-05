¿Qué supermercados abren este puente de la Constitución en Santiago?

Tras un fin de semana marcado por el Black Friday y el Cyber Monday, este primer fin de semana del mes de diciembre llega con un puente de tres días, que se extiende desde este sábado hasta el lunes.

Este año, el día 6 (Día de la Constitución) cae en sábado y el 8 (Día de la Inmaculada Concepción) en lunes, creando este esperado puente de tres días que tradicionalmente concentra un gran número de desplazamientos y que se convierte en una opción destacada para una escapada.

Durante estos días, numerosos supermercados y centros comerciales cerrarán o adaptarán sus horarios, por lo que conviene comprobar cuáles estarán abiertos antes de hacer la compra.

Desde EL CORREO GALLEGO te detallamos qué días y en qué horarios abrirán los centros comerciales y los supermercados este puente de la Constitución en Santiago.

Supermercados

Gadis

En toda la provincia, los supermercados Gadis permanecerán abiertos el sábado 6 de diciembre, mientras que el lunes 8 permanecerán cerrados.

Mercadona

Lo mismo pasará con la cadena valenciana Mercadona que levantará la persiana el sábado, pero la mantendrá cerrada el lunes 8.

DIA

El sábado 6 estarán abiertos todos los supermercados DIA en la capital gallega, a excepción del situado en la calle Curros Enriquez 23, mientras que en cuanto al lunes 8 dependerá del establecimiento.

Si que abrirán sus puertas el lunes los supermercados situados en:

Avenida Mestre Victoria Miguez 45

Avenida Rosalía de Castro 136

Calle Curros Enriquez 23

El horario de apertura variará según el establecimiento / Antonio Hernández

LIDL

En el caso de LIDL, los supermercados de la cadena alemana en la capital gallega abrirán ambos días en su horario habitual: de 9.00 a 21.30 horas (Rúa da Volta do Castro, 32) y de 9.00 a 22.00 horas (Rúa Eslovenia, 2).

ALDI

Quien también abrirá ambos días, aunque en un horario reducido es ALDI, que abrirá sus puertas entre las 9.00 y las 15.00 horas. Además, la cadena alemana abrirá en el mismo horario el domingo, siendo de los pocos establecimientos en permanecer abierto.

Alcampo

También abrirá los dos días, y en su horario habitual (de 9.00 a 22.00), Alcampo.

Carrefour

En cuanto a Carrefour, la apertura o no dependerá de cada establecimiento. En cuanto a los Carrefour Express (Rúa do Preguntoiro y Avenida de Barcelona) estarán abiertos los tres días de 8.30 a 22.00 horas.

Por contra, el Carrefour Market situado en Montero Ríos también abrirá los dos fías festivos, de 10.00 a 22.00 horas, aunque permanecerá cerrado el domingo. Al igual que el Carrefour de As Cancelas, que abrirá los mismos días con el mismo horario.

Centros Comerciales

As Cancelas

El Centro Comercial As Cancelas abrirá tanto el sábado 6 como el lunes 8 al completo, tanto sus locales de ocio y restauración como sus tiendas. Lo hará además en su horario habitual, con el objetivo de ofrecer un espacio para adelantar las compras navideñas.

Área Central

La misma situación tendrá el Outlet Área Central, que abrirá tanto el Día de la Constitución como el de la Inmaculada Concepción.

El Corte Inglés

En cuanto a El Corte Inglés, permanecerá cerrado el domingo 7, aunque abrirá sus puertas, al igual que los dos anteriores, el sábado 6 y el lunes 8 en horario de 10.00 a 22.00 horas.