Raxoi non pecha a porta a reconvertir as 12 prazas da UMAD

Aseguran que están a completar o expediente para levar ao pleno o traspaso desta unidade ao Sergas, como pedía o PSOE

Santiago adoece de falta de efectivos na Policía Local

Santiago adoece de falta de efectivos na Policía Local / Jesús Prieto

Ana Triñáns

Ana Triñáns

Santiago

«Dentro do goberno valoramos todas as vías posibles para ampliar o cadro de persoal» de Bombeiros e Policía Local. Respondía así a primeira tenenta de alcaldesa, María Rozas, a preguntas da prensa sobre a valoración do goberno local da proposta do grupo municipal socialista de aproveitar a reconversión de 12 prazas de persoal da UMAD –Unidade Municipal de Apoio ás Drogodependencias– para aumentar o cadro da Policía Local, agora que a unidade pasará a estar xestionada polo Sergas.

«Todas as vías están abertas para estudar e valorar, dentro do legal e dos seus recursos económicos que teñamos», explicaba Rozas para engadir que no caso de ser así, a proposta «terá que verse nos orzamentos para o ano 2026». A edil reafirmou o interese do goberno local en «ampliar ao máximo o cadro» e lembrou que se levou ao máximo a taxa de reposición. Un argumento no que redundou a portavoz do goberno, Míriam Louzao, «xa demostramos estes últimos días o noso compromiso coa ampliación do cadro de persoal».

Traspaso da UMAD a pleno

A edil Míriam Louzao afirmou que tamén se atendeu a petición do PSOE de completar o expediente para o traspaso da UMAD ao Sergas, que irá ao pleno do vindeiro día 10. «O que pedían era que se levara á mesa de negociación este expediente e xa se incorporou esa dilixencia. Tamén faltaría o documento de cesión do espazo durante o tempo estipulado e estáse traballando dende Patrimonio para poder telo e sumalo ao expediente».

