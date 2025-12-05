Distinguidos dos trabajos de la USC sobre el ictus en un foro internacional
El equipo investigador está liderado por los profesores Lourdes Bermello y Rubén Pego
K.M.
Dos trabajos de la USC sobre el ictus acaban de ser reconocidos en el marco del XXX Congreso Anual de la Sociedad Española de Enfermería Neurológica y el VIII Congreso Internacional de Enfermería Neurológica en Sevilla.
Con un equipo de investigación liderado por los profesores Lourdes Bermello, de la Escuela Universitaria de Enfermería del Campus de Lugo, y Rubén Pego, de la Facultad de Enfermería de Santiago, el primero de ellos obtuvo el segundo premio del comité científico. Análisis del estado cognitivo y de la sintomatología de depresión en pacientes con ictus isquémico o accidente isquémico transitorio. Un estudio piloto analiza la relación entre los déficits cognitivos y los síntomas depresivos en pacientes con ictus y accidentes isquémicos transitorios, dentro de un proyecto en el que colaboró la estudiante de Enfermería Carlota Touza como parte de su trabajo de fin de grado.
Papel esencial de la enfermería
Código ictus intrahospitalario recibió el primer premio del público, y es un póster en el que se resalta el papel crucial de la enfermería en la detección precoz y la activación del Código ictus en el hospital, ya que una intervención rápida y efectiva minimiza los daños neurológicos.
En esta cita en Sevilla se presentó además el trabajo Calidad de vida relacionada con la salud en personas con esclerosis múltiple recurrente-remitente. Un estudio observacional prospectivo, mediante el que se explora cómo la educación sanitaria liderada por la enfermería puede mejorar la calidad de vida frente a la esclerosis múltiple recurrente-remitente, destacando la importancia de un enfoque integral y basado en la evidencia en los cuidados neurológicos.
Neurología del HULA fue reconocida en los Angels de la European Stroke Organization.
