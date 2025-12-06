Agenda cultural: ¿Qué hacer hoy, 6 de noviembre, en Santiago?

Abre la muestra de Vázquez Alemán

Desde hoy al 27 de diciembre, Vázquez Alemán expone 24 de sus pinturas en la sala de arte del hotel Eurostars Araguaney. Son acuarelas, acrílicos y óleos con alguna incursión en el informalismo y el expresionismo geométrico. Esta exposición se puede visitar de 12:00 horas a 13:30 horas y de 17:30 h. a 21:00 h. Manuel Vázquez Alemán (Santiago, 1946) debutó en 1964 en el Círculo das Artes de Lugo, primer paso de una carrera expositiva que supera el medio centenar de ciudades recorridas.

Visita guiada para hablar de la huella de Siza dentro del CGAC

ARTE. Como es habitual durante el primer sábado de cada mes, el CGAC organiza una visita alrededor de la arquitectura y la historia del museo. Durante el transcurso de este paseo se habla del diseño de Álvaro Siza y de su relación con el parque de Bonaval y otros puntos de Santiago. Para participar en esta actividad no es preciso solicitar cita previa. La visita parte de la recepción del CGAC a las 12:00 h. y tendrá una duración aproximada de 50 minutos. El grupo se forma por orden de llegada.

Recital en la Mercé de Conxo y estreno en el Salón Teatro

DOBLE CITA. La Igrexa da Nosa Señora da Mercé de Conxo alberga un concierto solidario, a las 19:30 horas, a beneficio de las obras de restauración de dicho templo. El recital es de entrada pero hay una fila cero (ES67 2080 0374 7130 4000 6447) y opción de aportar por medio de Bizum (13187). Van a actuar el coro Crecente (de voces graves), el coro de habaneras de A Rocha Forte y la coral polifónica de Luou (Teo). Además, el Centro Dramático Galego (CDG) ofrece una obra llamada Berenguela na gaiola, con entradas a 10 euros (6 en la función dominical). Es una coproducción entre Galeatro, Xarope Tulú, la Fundación Manuel María, Fiot Carballo (Festival Internacional Outono de Teatro) y el propio CDG. Llega a Compostela bajo la dirección de Paula Carballeira, Premio Nacional de Literatura Dramática.

Dulces de 35 monasterios para Navidad

MERCADILLO. El Mercadillo Navideño de la Hospedería de San Martín Pinario, que ofrece infinidad de dulces de convento y monasterio, abrirá sus puertas este puente con horario ininterrumpido de 11.00 a 20.00 horas, entre este sábado y el lunes. Los visitantes podrán disfrutar de más de 200 especialidades procedentes de 35 obradores capitaneados por religiosos.