Las bibliotecas de la USC ya tienen ampliados sus horarios: más de 2.000 plazas en Santiago

La USC puso en marcha este sábado 6 de diciembre el horario extraordinario en sus bibliotecas para ayudar a que los estudiantes puedan preparar mejor los exámenes del primer semestre del curso. Un período que se extenderá hasta el 23 de enero y en el que se ofertarán más de 3.400 plazas en distintos puntos de servicio en los Campus de Santiago y Lugo.

En Santiago, la Biblioteca Concepción Arenal, más conocida por La Conchi oferta 952 plazas. A estas se suman 358 en la biblioteca de la Facultad de Ciencias Económicas y 700, con posibilidad de ampliación, en la Sala de lectura de la Facultad de Derecho. Además, durante las semanas de Navidad estará abierta la Biblioteca Xeral en horario de 9 a 20.30 horas, de lunes a viernes, y los días 2 y 5 de enero de 2026 la biblioteca de Biología, de 9 a 22 horas.

El resto de horarios se pueden consultar en la página web de la institución compostelana.

Los estudiantes pueden conocer el número de puestos libres cada hora

A través de la web de la Biblioteca Universitaria (BUSC), en el apartado ‘Postos libres na BUSC’, se puede conocer el porcentaje y número de puestos libres en las distintas bibliotecas. «La información se actualiza aproximadamente cada hora», indica la USC. El horario de cobertura se extiende de lunes a viernes, entre las 9 y las 21 horas, y los fines de semana y festivos de 9 a 19 h., en las bibliotecas que abren en este turno. Esta información también está disponible en la cuenta de BlueSky BUSCHorarios @buschorarios.bsky.social, y desde la app oficial de la USC, en el apartado ‘Postos na BUSC da lapela Destacado’.